Condemnat un home que va assassinar el seu fill de 13 anys, qui el va descobrir menjant excrements

Un home de Colorado, als Estats Units, ha estat condemnat a 48 anys de presó per matar el seu fill de 13 anys després que aquest el descobrís en unes fotografies menjant excrements d'un bolquer mentre anava abillat amb un sostenidor. El parricida ha estat declarat culpable per delictes d'assassinat i abús de menors per un tribunal nord-americà.





El nen va trobar al costat del seu germà unes imatges que el seu pare tenia amagades en el seu ordinador personal. En elles apareixia el seu pare, vestit amb un sostenidor, menjant excrements directament d'un bolquer. Els dos van prendre la decisió de mantenir la troballa en secret fins a l'any 2012. Llavors el petit i el seu pare van fer un viatge i, mentrestant, el parricida va discutir amb el seu altre fill, que va decidir enviar-li les fotografies que temps enrere havien descobert.





Durant el mateix viatge, el menor assassinat va demanar al seu germà les fotografies del pare: "Enviem les fotos del pare, perquè m'acaba de renyar sobre el mal exemple que som i vull ensenyar-li el exemple que ha estat ell".





La mare de l'infant assassinat va explicar durant el judici que ella va enviar al seu fill Dylan al costat del seu pare el dia 18 de novembre de 2012 i de l'infant no es va saber res més des del dia 19 d'aquest mateix mes. El pare, per la seva banda, es va defensar dient que el nen havia desaparegut mentre ell estava fora de l'habitatge. No obstant això, un tribunal dels Estats Units ha decidit condemnar-lo a 48 anys de presó per l'assassinat del menor.