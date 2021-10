Netflix puja el preu de les seves tarifes a Espanya

@ep





Netflix ha anunciat una pujada del preu de les seves subscripcions a Espanya, que afecta especialment els plans Premium (els que poden utilitzar fins a quatre persones alhora), però també als plans estàndard.





La companyia ha actualitzat aquest dilluns els preus dels seus subscripcions a Espanya, que afecten a tots els seus plans amb excepció del bàsic, que es manté en els 7,99 euros mensuals, com informa Netflix al seu web.





La pujada més gran afecta el pla premium de Netflix, que d'15,99 euros mensuals passa a costar ara 17,99 euros al mes. Aquesta és la subscripció que permet fins a quatre pantalles i descàrregues, amb suport per a la resolució Ultra HD.





Per la seva banda, el pla estàndard de Netflix, per a fins a dues pantalles i suport per a continguts en HD, puja també de preu a Espanya. Passa dels 11,99 euros anteriors als actuals 12,99 euros al mes.





Es mantenen idèntiques la resta de característiques i funcions del catàleg de la plataforma de 'streaming', que des de finals de setembre ja compta a Espanya amb els seus cinc primers videojocs per Android (inclosos en la subscripció).