Diversos asteroides de la mida de piràmides gegants es dirigeixen cap a la Terra, alerta la NASA

Diversos asteroides comparables en grandària al Monument a Washington i la Gran Piràmide de Gizeh es dirigeixen cap a la Terra en les pròximes setmanes, segons el rastrejador d'asteroides de la NASA.





Cada un d'aquests asteroides té un diàmetre màxim estimat de prop de 160 metres o més. Això els converteix en una amenaça, ja que un asteroide ha de tenir un diàmetre de al menys 140 metres per ser considerat un asteroide potencialment perillós (PHA).





El primer asteroide que es dirigeix cap a la Terra, anomenat 2021 SM3, té una mida d'entre 72 i 160 metres, i passarà per davant de la Terra el 15 d'octubre. En comparació, el Monument a Washington té 169,29 metres d'altura i la Gran Piràmide de Gizeh se situa en 130 metres.





Segons recull Jerusalem Post, és poc probable que copegi la Terra i només passarà a una distància de prop de 4,8 milions de quilòmetres, molt més lluny que distància que hi ha entre la Lluna i la Terra, però la NASA encara el classifica com un objecte proper a la Terra (NEO). A tall de comparació, la Lluna manté una distància de 384.400 quilòmetres de la Terra.





Però el SM3 de 2021 serà seguit només cinc dies després per un asteroide encara més gran que es dirigeix a la Terra. Anomenat 1996 VB3, la mida d'aquest asteroide varia entre 100 metres i ni més ni menys de 230 metres, més alt que l'altura de l'icònic pont Golden Gate de San Francisco, i es calcula que passarà prop de la Terra el 20 d'octubre. Aquest gegant s'acostarà encara més al nostre planeta, a uns 3,2 milions de quilòmetres de distància, però no es preveu que acabi impactant.





I només cinc dies després d'això, arriba un altre asteroide massiu. Conegut com 2017 SJ20, té un diàmetre que va dels 90 als 200 metres, i passarà volant el 25 d'octubre a una distància de més de 7,1 milions de quilòmetres.





MÉS ASTEROIDES AL NOVEMBRE





Al novembre seguiran arribant asteroides. El primer d'ells, el 2017 TS3, passarà prop de la Terra el dia 2. Amb una mida de 98 metres a 220 metres, i passarà a una distància estimada de prop de 5,3 milions de quilòmetres.





Està previst que arribi un encara més gran el 13 de novembre, passant al costat de la Terra a una distància de prop de 4,2 milions de quilòmetres. Aquest enorme asteroide es coneix com 2004 UE i s'estima que té entre 170 i 380 metres de llarg. A tall de comparació, és gairebé la mida de l'Empire State Building a la ciutat de Nova York.





Només una setmana després, el 20 de novembre, un altre asteroide, anomenat 2016 JG12, passarà per la Terra a una distància de prop de 5,5 milions de quilòmetres. Aquest asteroide no és tan gran com l'anterior, però és considerablement gran, amb un diàmetre estimat en un màxim de 190 metres, més gran que l'Agulla Espacial de Seattle de 184 metres d'altura.





Un dia després, el 21 de novembre, un altre asteroide gegant passarà pel planeta. Conegut com 1982 HR, o 3361 Orpheus, s'estima que aquest asteroide té 300 metres de llarg (en comparació, la Torre Eiffel té 324 metres d'altura) i passarà a aproximadament 5,7 milions de quilòmetres de la Terra.





I per acabar el mes de novembre es troba 1994 WR12, un asteroide d'entre 92 metres i 210 metres de grandària, que passarà per sobre del planeta el 29 de novembre a una distància de prop de 6,1 milions de quilòmetres.





Gairebé tots aquests asteroides són de la classe Apol·lo, el que significa que les seves òrbites al voltant del Sol poden creuar la trajectòria orbital del nostre propi planeta, però les seves òrbites també són més amples que les de la Terra.





L'únic asteroide que no és Apol·lo esmentat anteriorment és 1994 WR12, que està classificat com un asteroide de classe Aten, el que significa que creua l'òrbita de la Terra al voltant del Sol però passa la major part de la seva òrbita dins de l'òrbita de la terra.





Els asteroides volen amb freqüència per la Terra, i alguns són comparables en grandària a aquests asteroides abans esmentats, però altres són molt més petits. No obstant això, fins i tot els asteroides petits podrien causar un dany considerable a la planeta.