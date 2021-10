Dos acusats admeten una estafa de 34.000 euros en fotomatons per a casaments a Barcelona

@mossos





Dos acusats han acceptat una condemna per estafar més de 34.000 euros a l'aprofitar una empresa que regentaven a Barcelona per cobrar per anticipat un servei de màquines fotomaton per a casaments que després no instal·laven.





La sentència de conformitat, recull que el propietari d'una empresa d'esdeveniments i la segona acusada feren conxorxa per signar contractes de lloguer de fotomatons d'entre 200 i 400 euros, que els clients pagaven per anticipat.





Reconeixen que els llogaven sabent que "no disposaven de suficients màquines, ni infraestructura bastant per complir amb l'acordat, de manera que ningú assistia a l'esdeveniment, deixant sense complir el servei contractat i sense reintegrar" el que ja havien cobrat, segons expliquen en la sentència els jutges de l'Audiència de Barcelona.





Amb aquestes quantitats de fins a 400 euros van enganyar a 57 persones, i a més van estafar 5.445 euros a un empresari de Salamanca que volia col·laborar amb el seu negoci, i 2.100 euros més a un altre empresari de Cadis que volia comprar-los un fotomaton.





Els dos acusats han reconegut els fets, s'han compromès a tornar els diners i han acceptat condemnes de dos anys i d'un any i nou mesos de presó --que no compliran per no tenir antecedents-- i multes de 1.080 i 900 euros respectivament .