Ja comencen les peticions d'indult per als fugits del Procés

La política, entre altres activitats, sol ser un espai on l'opacitat i la mentida tenen un lloc preeminent. Es oculta informació sobre temes importants - quan se'ls omple la boca als polítics de parlar de transparència i dret a la informació- i es menteix sobre matèries que estan negociant. És la política una escola en aquestes dues matèries? L'evidència així ho mostra cada dia. Prenen a la ciutadania per ximples o burros. El pitjor de l'assumpte és que molts s'ho creuen. Altres persones en canvi han passat a l'afartament i passen dels polítics. Els resultats de participació en les diferents eleccions així ho indica: cada vegada es produeix més abstenció, per desgràcia d'una democràcia que es troba prenent "pastilles" per tal de curar-se.





Carles Puigdemont @ep





Després l'indult que va concedir el govern PSOE / Unides Podem als polítics catalans, que es van saltar les lleis, van ser jutjats, condemnats - ara es troben lliures i alguns amb la boca gran i altres amb la petita declaren que ho tornarien fer-, ve la segona part: Què es va a fer amb els polítics fugits? El tema no és menor perquè aquests, uns més que altres, aprofiten qualsevol ocasió per seguir amb el seu mantra de l'autodeterminació, el Consell per la República i els seus atacs a la justícia espanyola, a el mateix Estat i fins a Espanya, causant de tots els mals de Catalunya.





Per això, des del primer moment de l'indult, venia la segona part de l'assumpte: que els fugits tornin, sense ser jutjats, a Catalunya, com si no hagués passat res. D'això es porten encarregant els partits independentistes, els seus satèl·lits i fins a certa classe privilegiada que es presta fer de "persones bones" i demanar l'indult. És el cas de Francesc Jufresa, advocat penalista de llarga trajectòria professional que ha estat ficat de ple en processos judicials com a Gran Tibidabo, KIO, Filesa o els GAL. Ell va ser el primer a demanar l'indult per als polítics catalans. Segons ell, ho va fer en nom propi, sense "petició" dels sentenciats. És una manera de salvar-los la cara als condemnats. Ara, de nou, Jufresa està realitzant un tour pels mitjans de comunicació independentistes per explicar que vol repetir la jugada de demanar l'indult de Puigdemont, Comín i la resta dels fugits. És una estratègia d'anar escalfant l'ambient perquè el govern accedeixi a la petició. Seguint amb el degoteig calculat, l'advocat que ha defensat alguns dels acusats del Procés, Xavier Melero, ha escrit un article d'opinió al diari "gran d'Espanya" en el mateix sentit.





El plugim de l'indult i tornada dels "encara no jutjats" només acaba de començar. Fa uns dies l'expresident de govern, José Luís Rodriguez Zapatero - últimament molt actiu, econòmicament també? - assegurava a Barcelona "no tenir cap dubte que hi ha gent pensant en buscar una solució sobre el tema".





D'aquí a poc, se sumaran més peticions per "sensibilitzar" a l'executiu espanyol. Fins Aragonès ha posat sobre la taula de diàleg la volta amb indult dels no jutjats. Una trava més a la taula que tant treball ha costat constituir.





És clar que això dels indults pot ser un problema jurídic i de cost polític per al PSOE: queden menys de dos anys per a les eleccions municipals i això pot fer mal a el partit ia més, també es pot produir un avançament electoral a les generals, perquè Unides podem està marcant perfils propis amb "els seus èxits" dins de el govern i això no el beneficia en res als socialistes.