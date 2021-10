Paul McCartney revela un dels grans secrets dels Beatles: va ser Lennon qui va trencar la banda

The Beatles @ep





El músic Paul McCarney ha responsabilitzat John Lennon de la ruptura dels Beatles, banda que van formar al costat de Ringo Starr i George Harrison i que es va separar en 1970.





"Era John qui volia el divorci", ha assegurat Paul McCartney en una entrevista a BBC Radio 4 que es retransmetrà de manera íntegra el proper 24 d'octubre, segons un avançament publicat aquest dilluns per The Guardian.





Fins ara es pensava que Paul McCartney va ser el culpable que es dissolgués la banda fa més de 50 anys, però ara el cantant i compositor britànic ha revelat que va ser Lennon el primer a buscar una sortida: "Jo no instigue la divisió. Aquest era nostre Johnny ".





McCartney, que complirà 80 anys el proper estiu, ha afirmat que la seva intenció era que el grup continués, perquè, després de només vuit anys junts, encara estaven creant "coses bastant bones".





"Aquesta era la meva banda, aquest era el meu treball, aquesta era la meva vida, així que volia que continués", ha ressaltat McCartney, que ha definit aquesta època com "el període més difícil" de la seva vida.





El músic ha reconegut que, si Lennon no hagués renunciat, la trajectòria musical de la banda hauria estat "molt més llarga". "Podria haver estat. El punt era que John estava fent una nova vida amb Yoko. John sempre havia volgut separar-se de la societat perquè va ser criat per la seva tia Mimi, que era bastant repressiva, de manera que sempre buscava alliberar-se", ha explicat.





En l'entrevista, l'artista de Liverpool també fa referència a les acusacions d'espatllar el grup al demanar als advocats que resolguessin les seves disputes o que es digui que va ser ell qui va trencar la banda a l'respondre a la pregunta d'un periodista afirmant que els Beatles ja no existien: "Vaig haver de viure amb això perquè això era el que veia la gent. Tot el que vaig poder fer és dir que no".





Respecte a la seva decisió de continuar la seva carrera en solitari, McCartney respon: "Atura't aquí, no sóc la persona que va instigar la divisió. Oh no, no, no. John va entrar en una habitació un dia i va dir que s'anava dels Beatles" .





McCartney assegura que John Lennon va descriure la seva decisió de marxar de la banda com "bastant emocionant" i "més aviat com un divorci". Per la seva banda, els altres membres de el grup, segons apunta McCarney, es van quedar "per recollir els trossos".