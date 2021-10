La Policia Nacional investiga la mort d'un home trobat decapitat al riu Guadalquivir

Policia Nacional @ep





La Policia Nacional ha obert una investigació per aclarir la mort d'un home d'uns 60 anys que ha aparegut aquest dilluns decapitat i surant al riu Guadalquivir, en una zona de canyar situada al tram del riu al seu pas per la capital cordovesa.





Segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació, el cos ha estat trobat cap a les 12,45 hores, per causes que ara s'investiguen, de manera que els agents han alertat els bombers de el Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament ( SIS) per rescatar el cadàver, que es trobava en una zona força frondosa de vegetació.





Al respecte, la Policia Nacional treballa en aquests moments per identificar la persona, que ha aparegut indocumentada, alhora que investiguen en el lloc en el qual ha estat trobat el cos per si hi ha algun signe de violència.





Mentrestant, el cadàver ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia, de cara a controlar si ha patit una mort violenta, cosa a la que apunten les primeres indagacions de la investigació.