Confinen a gairebé 3.000 persones a El Paso i Los Llanos d'Aridane per alliberament de gasos

La direcció del Pevolca (Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries) ha ordenat aquest dilluns el confinament domiciliari de gairebé 3.000 persones en diverses zones dels municipis del Pas i Los Llanos d'Aridane després de l'alliberament de gasos per la combustió de l'incendi de la planta de ciment ubicada al polígon industrial de Callejón de la Gata.





@ep





Així ho ha anunciat en roda de premsa el portaveu del comitè director, Miguel Ángel Morcuende, que ha assenyalat que la zona afectada abasta aproximadament una àrea compresa entre l'encreuament de Tajuya i el camp de futbol del Pas.





A més, ha indicat que la previsió de el temps a l'illa "és dolenta" per als propers tres dies ja que el alisi bufa amb poca força i la brisa marina empeny les cendres a la zona est, el que pot afectar l'operativitat de l'aeroport .





Morcuende ha comentat que aquest confinament s'adopta per precaució i per "evitar possibles problemes de salut", i es revisarà al llarg de la tarda un cop s'analitzi la qualitat de l'aire a l'entorn de la cimentera.





No obstant, ha comentat que és "raonablement bona" donat que excepte en algun moment puntual de l'última matinada les partícules estan per sota dels llindars que poden presentar reg per a la salut.





La portaveu del comitè científic, María José Blanco, ha assenyalat que el plomall volcànic de cendra i gasos arriba als 4.000 metres d'altura i encara que és "poc probable" que la cendra arribi a al nord de Tenerife i afecti l'operativitat de l'aeroport Tenerife nord, sí que ha advertit que l'est de la Palma és la zona més afectada i per tant, pot haver-hi problemes a l'aeroport.





Amb dades d'aquest diumenge, l'emissió de diòxid de sofre segueix "en nivells alts", amb una quantitat subestimada de 7.652 tones diàries mentre que la dorsal de Cim Vell en total arriba a les 1.884 tones de diòxid de carboni, en qualsevol cas, sense perill per a turistes ni visitants.