Vandalizan amb pintades nazis el centre cultural de Madrid que va acollir la 'Universitat de tardor' de Podem

El centre cultural Federico García Lorca de la localitat de Rivas-Vaciamadrid ha estat vandalitzat amb diverses pintades de simbologia nazi, entre les quals destaquen diverses esvàstiques.







Precisament diverses sales d'aquest edifici van acollir de dijous a diumenge els tallers de debat de la 'Universitat de tardor' de Podem, un fòrum orientat a rearmar ideològicament el partit.





El mateix alcalde de la localitat, Pedro de el Capellà, ha publicat en xarxes diverses diverses fotografies de les pintades amb les que s'ha fet de dia l'edifici.





D'aquesta manera, s'aprecien diverses esvàstiques en parts de l'immoble, símbol de el règim nazi, i en la placa dedicada a poeta Marcos Ana, que va ser membre del PCE, es va pintar la paraula 'Hitler' i també un símbol que s'assembla a la insígnia jueva que emprava el nazimos.





"Uns nazis han vandalitzat el centre cultural Federico García Lorca de Rivas. A la nostra ciutat ho tenim clar: poden utilitzar la pintura que vulguin, que no aconseguiran mai esborrar la memòria dels poetes Lorca i Marcos Ana", ha apuntat el regidor a Twitter i dirigent d'IU, que precisament va participar dijous en l'obertura de la 'Universitat de tardor'.





L'edil de Cultura, Aida Castillejo, ha proclamat també que a Rivas "no hi caben discursos ni pintades que alimentin l'odi". "I menys en espais que recorden als que tant van lluitar per la llibertat al nostre país. Li malgrat qui li pesi, la memòria de Marcos Ana i Lorca estarà sempre present en la nostra ciutat", ha destacat en les xarxes socials.