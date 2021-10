Aragonès assegura la negociació amb el Govern "culminarà amb una Catalunya independent reconeguda"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat estar convençut que el procés de negociació amb el Govern espanyol "culminarà finalment amb una Catalunya independent que serà reconeguda per la Unió Europea i també per l'Estat espanyol".





Ha insistit en la seva aposta de fer un referèndum acordat: "Si ha estat possible a Escòcia en relació amb el Regne Unit, també ha de ser possible a Catalunya en relació amb Espanya. Hi ha instruments en la Constitució perquè es pugui dur a terme un referèndum d'aquestes característiques ", ha dit en una entrevista al diari argentí 'La nació'.





Defensa "marcar una data a través d'una negociació amb l'Estat perquè sigui la ciutadania la que decideixi", mitjançant un referèndum en el qual vol que puguin participar tots els residents a Catalunya --tot i que no tinguin la nacionalitat--, així com els catalans que resideixen a l'exterior, però amb la seva última residència a Catalunya.





Ha subratllat que, tot i els indults als dirigents independentistes que van estar presos, falta molt camí per recórrer: "Finalment es necessitarà valentia per afrontar-lo", per al que ha interpel·lat no només als partits, sinó a la societat espanyola, perquè Espanya no pot estar permanentment amb aquest conflicte obert, segons ell.





PROPOSTA DEL GOVERN





Ha acusat el Govern de Pere Sánchez de no haver llançat cap proposta concreta: "No proposen una reforma federal ni un estatut d'autonomia. Potser en el futur ho proposi", i ha insistit en la seva voluntat de realitzar un referèndum acordat, precedit per una llei d'amnistia.





Preguntat per si podria haver interlocutors externs, ha assegurat que perceben interès per part "no només dels partits en l'àmbit europeu, sinó també dels mateixos estats membre" de la UE i, encara que no es tradueix en una proposta de mediació, creu que la negociació se segueix amb molta atenció.





Aragonès, que ha dit que en alguns poders de l'Estat "encara no s'ha fet la transició democràtica plena" --ha citat a la cúpula judicial--, ha recalcat que ERC, Junts i CUP comparteixen el referèndum i l'amnistia com a mesures principals per resoldre el conflicte, i ha assegurat entendre l'escepticisme d'altres partits cap a la negociació.





Preguntat després de l'atac a una carpa de 'S'ha acabat' a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Aragonès ha descartat que es pugui produir una escalada de violència: "De cap manera. Més enllà d'alguns episodis puntuals, que és més una polarització ideològica que una altra cosa, la societat catalana és una societat que admet la diferència ".