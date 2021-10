Torna la celebració del Dia de la Hispanitat amb les tradicionals absències de Catalunya i Euskadi

12 octubre 2020 / EP







El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; el d'Euskadi, Iñigo Urkullu; el de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, seran els únics mandataris autonòmics que no viatjaran aquest dimarts a Madrid per participar en els actes del Dia de la Hispanitat, segons dades recollides per CatalunyaPress.





Els presidents de comunitats autònomes i els de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla estan convidats a participar tant en la desfilada militar que tindrà lloc al passeig de la Castellana com a acudir a la posterior recepció que ofereixen els Reis al Palau Reial.





Les absències dels mandataris de Catalunya i Euskadi en els actes del 12 d'octubre són habituals. De fet, des del Govern han avançat que no faran festa aquest dia i reuniran aquest dimarts igualment a al Consell Executiu.





La novetat és l'absència dels presidents de Galícia i Castella-la Manxa. En el cas de Feijóo, ha decidit no viatjar a Madrid per quedar-se a Galícia preparant el Debat sobre l'Estat de l'Autonomia, que comença a l'endemà, el dimecres dia 13.





Page es troba a Brussel·les, on assistirà aquest dimarts a una votació d'importància per a la seva Regió, segons expliquen fonts de l'Executiu castellanomanxec.





AYUSO, AMFITRIONA





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, farà de nou d'amfitriona dels actes al costat de l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.





I viatjaran també a Madrid els presidents d'Astúries, Adrián Barbón; de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla; de la Rioja, Concha Andreu; de Navarra, María Chivite; d'Aragó, Javier Lambán, de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara; d'Andalusia, Juan Manuel Moreno; de Múrcia, Fernando López Miras; de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig; i de Balears, Francina Armengol.





També participaran en els actes el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, en plena erupció del volcà de la Palma; i els de les ciutats autònomes de Ceuta, Juan Jesús Vives; i de Melilla, Eduardo de Castro.