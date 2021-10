El PSOE anuncia que va a "combatre el discurs kamikaze" de Casado d'atac al Govern i de "fallida" d'Espanya

El portaveu de l'PSOE al Congrés, Héctor Gómez, en una roda de premsa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press





El PSOE ha anunciat que pensa "combatre" el que considera un discurs "kamikaze" del líder del PP, Pablo Casado, a què acusa, no només d'atacar el Govern, sinó de desinformar als ciutadans parlant d'una Espanya en "fallida" . "Fins aquí hem arribat, Pablo Casado", ha dit.





En roda de premsa al Congrés, el portaveu de Grup Socialista, Héctor Gómez, ha afirmat que el president del PP ve mostrant una "completa irresponsabilitat" i una total "falta de sentit d'Estat" amb la seva actitud en contra de Govern i qüestionant la recuperació econòmica i les ajudes europees.





"Lamentem aquesta actitud kamikaze, que genera incertesa i posa traves a la recuperació en una situació excepcional", ha afirmat, recordant que el PP té també bloquejada la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ).





Segons la seva opinió, Casado "se suma a la desinformació interessada per bloquejar avenços" i el PSOE no acceptarà "aquest discurs d'extrema confrontació amb el Govern i amb el futur de país". "Anem a combatre aquest discurs orientat a la confrontació màxima", ha proclamat, sense precisar com van a fer-ho.