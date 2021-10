Les temperatures es mantenen o pugen aquest dimarts a gairebé tot el país, amb risc de forts vents a l'Empordà

La situació anticiclònica, amb cel poc ennuvolat o amb núvols alts, més abundants a la meitat sud peninsular, predominaran aquest dimarts en gran part de país, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





A més, les temperatures patiran pocs canvis o ascendiran a gairebé tot el país, tot i que les diürnes baixaran a l'entorn de Pirineus.





Cel serè @ep





No obstant això, aquest dimarts s'esperen intervals ennuvolats a l'àrea de l'Estret i Andalusia oriental, amb possibilitat d'algun ruixat en general feble i aïllat. A les Canàries, s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes.





A Andalusia, Almeria, Cadis i Granada estaran en risc per fenòmens costaners i per vent; a Catalunya, Girona estarà en risc per fenòmens costaners; i a Galícia, la Corunya també estarà en avís groc pel mateix motiu.





El vent bufés de component nord a e l vall de l'Ebre, Menorca, Canàries i amb alguns intervals forts a l'Empordà. A la resta de país bufarà de component est, més intensos en litorals, amb intervals de fort en el litoral de Galícia, i amb ratxes fortes o molt fortes a l'Estret i litoral d'Andalusia, que aniran tendint a amainar.