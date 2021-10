@EP







Hugo Carvajal, l'excap dels Serveis d'Intel·ligència de Veneçuela, ha decidit posar en mans del jutge tots els contractes signats per Hugo Chávez, dictador veneçolà, amb la fundació Centre d'Estudis Polítics i Socials, CEPS, de Podem. En aquesta associació estaven Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón entre d'altres.





La fundació de Podem ser un dels grans forats negres. Va arribar a rebre gairebé 7 milions per part del règim de Veneçuela amb l'objectiu de traslladar la revolució bolivariana a Espanya.





Libertad Digital i Okdiario han confirmat que tota la documentació ha estat lliurada i a la documentació a titular de Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló.





Amb la informació aportada, el jutge haurà de decidir si reobre el cas tancat el 2016 o el deixa tal com està. El presumpte finançament il·legal de Podem torna a estar a l'aire i les noves informacions podrien tornar a posar els integrants de la fundació CEPS en el focus.





De fet, al setembre, Hugo Carvajal ja va donar a entendre que tenia informació sobre les irregularitats comeses per Podem i el seu exlíder, Pablo Iglesias. Però no és l'únic, en aquesta compareixença, també va apuntar de manera directa a Joan Carles Moneder, una de les persones que hauria estat importants per rebre aquest finançament.