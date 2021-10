Pot una tempesta solar provocar interrupcions en la xarxa elèctrica a la Terra?

@EP





Una tempesta geomagnètica podria causar talls en les xarxes elèctriques. Així ho ha confirmat l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units. Han detectat aquesta tempesta provocada per una erupció solar massiva i que afectarà durant el dia d'avui a la Terra.





Els experts diuen al que ha passat una ejecció de massa coronal i que va ser vista durant el dissabte, però que arriba durant aquest dimarts a la Terra. Segons han explicat, aquest tipus d'ejeccions es produeixen en períodes on hi ha una major activitat solar.







Com és lògic, les zones amb altituds més altes notaran més les interrupcions de la xarxa elèctrica a causa de la tempesta geomagnètica. És més, fins i tot alguns satèl·lits podrien veure afectats, així que els controls des de La Terra hauran de ser molt precisos, ja que la tempesta podria arribar a tenir categoria G2, que segons els experts és moderadament forta.





Es podran arribar a veure aurores boreals en zones com Tasmània, Escòcia o Suècia. L'aurora polar és un fenomen atmosfèric que es veu en forma de brillantor i que podria aparèixer en algunes zones del món de manera esporàdica. És el que es coneix amb aurora boreal o aurora austral, segons la regió.





A 1859 ES VA PRODUIR L'ÚLTIMA GRAN TEMPESTA SOLAR





Durant el 1859 també va tenir lloc una tempesta solar. En aquest moment, les previsions no van arribar a preveure que tindria una magnitud tan gran com va tenir. El 'Evento Carrington', així conegut, va deixar una aurora boreal que es va poder veure en zones properes a l'equador de la planeta.





En aquell temps, la xarxa elèctrica no existia, però sí que va deixar algunes fallades en la xarxa de telègraf a tot Europa i Amèrica de Nord. Segons han assenyalat els experts, aquests tipus d'activitats solars es produeixen, més o menys, cada 11 anys, ja que no és una ciència exacta i no es pot assegurar amb extrema precisió.





Finalment, els científics també han assegurat que podria tractar-se del despertar de l'activitat solar després d'estar diversos anys en una fase més tranquil·la. Recentment s'han anat descobrint noves taques solars a la superfície de sol que ha arribat a provocar l'erupció més gran vista des de 2017.