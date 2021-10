Jesús Mariñas: "Em fa por"

Foto: Twitter Jesús Mariñas





El periodista Jesús Mariñas ha anunciat que té càncer de bufeta. Fa uns mesos que els doctors el van informar i ara ha decidit fer-ho públic. Durant diverses setmanes ha estat apartat dels mitjans de comunicació i ha estat just per aquesta raó. De fet, feia més de 3 mesos i mig que no se'l veia aparèixer en públic.





"Tinc càncer de bufeta i el superaré", ha explicat el periodista a la revista Diez Minutos. En una mostra de valentia ha volgut explicar la seva reacció després de conèixer que li havien diagnosticat el càncer. "Cal admetre-ho i cal lluitar i superar-lo", han estat les seves paraules.





"A mi dir que tinc càncer és com dir que moriré demà. Jo sóc d'una altra època i tinc una altra mentalitat, m'espanta la paraula càncer", ha admès el periodista. Malgrat això, Mariñas també ha tingut paraules d'agraïment i suport al seu marit, Elio Valderrama. "És la persona fonamental en la meva vida", ha dit.







LA RELACIÓ AMB EL SEU MARIT





Es van casar en secret perquè "s'ho devia a Elio". Tots dos té una relació oberta, consentida, parlada i de mutu acord. Malgrat això, el periodista ha reconegut que la lleialtat que té Elio és a mort i això és suficient.





"És una persona irreal, té una sèrie de qualitats que no trobes en les altres persones. És veritat que té molt temperament ... Però és un ésser amb condicions i qualitats ja inexistents en la gent", han estat les seves paraules.





Ara, Jesús Mariñas ha reconegut públicament que pateix en càncer de bufeta que l'ha espantat, així que el suport d'Elio Valderrama segur que és fonamental perquè pugui vèncer la malaltia.