Carrizosa (Cs) assegura que "ens va semblar millor estar a la banda de la gent que desfilar darrere d'una pancarta"

El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha anunciat que no hi haurà representants del seu partit a la capçalera de la manifestació pel Dia de la Hispanitat a Barcelona, perquè el partit va decidir celebrar un acte propi aquest dilluns i participar en les carpes de partits i entitats constitucionalistes a la plaça Catalunya.





"Ens va semblar millor estar a la banda de la gent que desfilar darrere d'una pancarta", ha afirmat en declaracions a la premsa a la carpa de Cs a plaça Catalunya, i ha insistit que ja van participar en la signatura del manifest previ a la manifestació , redactat per les entitats convocants: Convivència Cívica Catalana i Catalunya Suma per Espanya.





El partit taronja va participar en l'última manifestació constitucionalista pel Dia de la Hispanitat el 2019, que va comptar amb la participació de la líder del partit, Inés Arrimadas, i que també va estar encapçalada per representants de PP i de Vox.





Preguntat per si aquesta és una decisió per allunyar-se de Vox, Carrizosa ha respost que no volen fer 'cordons sanitaris'; que al Parlament voten a vegades "a la banda de Vox, i, si s'escau, a la banda de la CUP"; que no necessiten marcar perfil respecte a ningú, i que no decideixen la seva assistència a mobilitzacions pel signe dels altres partits que hi assisteixin.





"Preferim celebrar el Dia de la Hispanitat a la forma d'un partit liberal, marcant el nostre propi perfil i venint a aquest tipus d'actes", en referència a les carpes, on ha assegurat que estarà tot el matí, i també ha apuntat que Cs dona llibertat als seus militants perquè qui vulgui participi en la marxa.





CRÍTIQUES A SÁNCHEZ, ARAGONÈS I PSC



Ha cridat a normalitzar la celebració d'aquest dia, i ha interpel·lat al president de Govern, Pedro Sánchez, dient que "Catalunya no és aquesta taula en la qual es reuneix amb els partits independentistes, perquè ells no representen a tot Catalunya", i ha assegurat que l'espanyolitat està perseguida i fustigada a Catalunya.





El dirigent taronja també ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "menyspreï" als catalans que celebren aquest dia i que el seu Executiu celebri es reuneixi com un dimarts habitual i digui que no té res a celebrar.





"Ha de recordar que representa els catalans que volen ser espanyols", i l'ha instat a baixar als carrers aquest dimarts i respecti aquesta festa.





També ha criticat que el PSC voti al Parlament a favor de respectar els sentiments d'espanyolitat a Catalunya, però que no participi en cap acte durant aquest dia, ha dit.





En preguntar-li sobre una manifestació de l'extrema dreta a Barcelona també aquest dimarts, ha respost que respecta la llibertat de totes les manifestacions que es facin pacíficament, i ha afegit que el que tem és que "els anomenats antifeixistes puguin provocar episodis de violència contra gent pacífica", en referència a la concentració contra el Dia de la Hispanitat convocada a la plaça Universitat.