Abascal destaca la importància de la Hispanitat com "obra d'agermanament universal"

@EP





El president de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicat el Dia de la Hispanitat, que se celebra aquest dimarts 12 d'octubre: "Quin orgull sentir-nos hereus dels quals van descobrir el nou món".







Així mateix, Abascal s'ha mostrat orgullós de ser hereus d'"aquells que van posar fi al genocidi dels pobles indis, d'aquells que van inventar l'Imperi dels Drets Humans, d'aquells que van donar al món l'obra més gran de germanor universal que hagi aportat cap poble, dels intrèpids que van frenar al Turc a la Mediterrània i d'aquells que van regar amb la seva sang els camps de mitja Europa per fer una Espanya d'acord amb la mida de les seves somni!".





Amb aquestes paraules, el líder de Vox ha reivindicat, en un comunicat, la importància de la Hispanitat com "obra d'agermanament universal i el paper de la Iberosfera".





En aquest context, Vox ha recordat les iniciatives parlamentàries impulsades en aquest àmbit des que va arribar al Congrés dels Diputats, com la proposició no de llei encaminada a enfortir la Iberosfera mitjançant la configuració i l'articulació d'un Espai Multinacional de Països de Llengües Espanyola i portuguesa de tots els continents.





Per Vox és una prioritat ampliar el seu àmbit d'actuació fomentant l'acostament, el major coneixement i la cooperació entre el conjunt dels pobles i països hispanoparlants i lusòfons de tots els continents (Amèrica, Àfrica, Àsia, Europa i Oceania). "Sobretot, després de l'amenaça que plana sobre la Iberosfera, tal com ha pogut apreciar-se en països com Cuba, Veneçuela, l'Argentina o Xile", ha apuntat la formació.





Per això, el Grup Parlamentari Vox ha registrat, entre altres propostes destinades a ajudar a aquests països, una Proposició No de Llei perquè es prova en el si de les institucions de la Unió Europea les accions diplomàtiques pertinents que "facilitin el cessament immediat de el règim comunista imperant a la República de Cuba i la instauració d'un sistema plenament democràtic".