Els Reis tornen a desfilar en el Dia de la Hispanitat davant d'una gran ovació

@EP







Els Reis d'Espanya han tornat a desfilar durant el 12 d'octubre amb normalitat. Després d'un any on la celebració va ser una mica tímida per la crisi sanitària del coronavirus, el Dia de la Hispanitat ha tornat a comptar amb la desfilada dels Reis d'Espanya.





Això sí, la desfilada no ha pogut comptar amb la presència de la Princesa Leonor, ja que segueix estudiant en el batxillerat a Gal·les i hauria de guardar quarantena un cop tornés a país gal·lès. Per això, l'acte ha estat presidit pel Felip VI d'Espanya, la Reina Leticia i la Infanta Sofia. Els tres han estat rebuts pel president de Govern Pedro Sánchez.





Posteriorment, han escoltat l'himne d'Espanya durant l'acte institucional abans de saludar els ministres i a les autoritats que han acudit a l'acte.





Un cop ha acabat això, els Reis i les autoritats, com sol ser habitual, han pogut presenciar el tradicional salt dels paracaigudistes d'efectius de la Brigada Paracaigudista portant la bandera nacional.





HISSADA DE LA BANDERA I DESFILADA DE LA 'PATRULLA ÀGUILA'





A les 11 del matí s'ha procedit a l'hora de la hissada de la bandera i s'ha realitzat un sentit homenatge per totes aquelles persones que van donar la seva vida per defensar Espanya i a tota la seva gent. Un cop s'ha hissat la bandera, la 'Patrulla Àguila' ha fet la seva habitual desfilada que ha acabat amb l'avió desfilant i pintant el cel amb els colors de la banda nacional.





Un total de 2.656 militars, 68 aeronaus i 115 vehicles participaran a la desfilada militar que començarà a les 10.30 hores i discorrerà al passeig de la Castellana entre la plaça de Lima i Nous Ministeris.







Quan ha acabat la desfilada dels efectius i de la salutació entre el Rei i els comandaments de l'Exèrcit, la Família Reial s'ha retirat entre aplaudiments i una gran ovació. L'acte ha acabat proper a les 12 del matí, just quan estava previst que s'iniciés una manifestació aliena a tota la celebració real.





L'ABSÈNCIA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES





Algunes de les comunitats autònomes, com és costum, han decidit no assistir a la desfilada dels Reis d'Espanya pels carrers de Madrid. Ha estat el cas del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; el d'Euskadi, Iñigo Urkullu; el de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el de Castella-la Manxa, Emiliano García Page.





De fet, a Catalunya els membres de la Generalitat estan treballant amb total de normalitat. El lema d''12 d'octubre res a celebrar 'ha fet que els polítics estiguin fent les seves tasques habituals. Una acció que ha molestat als principals partits d'Espanya.