Mor apunyalat un home de 34 anys a Eivissa

@EP





Un apunyalament al carrer a la ciutat d'Eivissa ha acabat un amb un home mort de 34 anys. Va ser traslladat a l'hospital Can Misses, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home.





La policia ha rebut l'alerta a les cinc del matí i en arribar s'han trobat a l'home tirat a terra. L'home presentava una ferida al tòrax que havia estat feta amb una arma blanca, tal com ha informat l'Ajuntament d'Eivissa.





L'home, de nacionalitat estrangera, no tenia documentació i estava a la banda de dues persones que l'acompanyaven. Fins a la zona han arribat dues ambulàncies i han aconseguit realitzar-li maniobres de reanimació fins a portar-lo a l'hospital.





No obstant això, un cop ha arribat a Can Misses, l'home ha mort a causa de la ferida produïda per arma blanca. La Policia Local i la Policia Nacional han obert una investigació per poder aclarir que ha succeït.