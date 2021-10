Pedro Sánchez: "Reivindiquem el que ens uneix, el que fa d'Espanya un país acollidor, obert, divers"

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha animat a reivindicar amb motiu del 12 d'octubre el que engrandeix a Espanya com un país acollidor, mentre el president de PP, Pablo Casado, ha proposat celebrar la Festa Nacional enfront de la "falsa llegenda contra la Història d'Espanya".





"Aquest # 12Octubre reivindiquem el que ens uneix, el que ens engrandeix com a societat, el que fa d'Espanya un país acollidor, obert, divers", ha escrit el cap de l'Executiu en el seu perfil de Twitter.





Així mateix, el president proposa celebrar "el compromís, la solidaritat, la cooperació, el multilateralisme". "Celebrem el que som", ha conclòs Sánchez.





Per la seva banda, Pablo Casado ha animat igualment a Twitter a celebrar "amb orgull" la Festa Nacional i el Dia de la Hispanitat, "més aquest any davant la falsa llegenda negra contra la Història d'Espanya, que ha estat fonamental per a la humanitat".