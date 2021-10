Unes 3.700 persones acudeixen a la manifestació a Barcelona per celebrar el Dia de la Hispanitat

@EP





El centre de Barcelona ha acollit unes 3.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, per celebrar el dia de la Hispanitat durant aquest 12 d'octubre. La manifestació l'han convocat les entitats Catalunya Suma i Espanya i Catalans sota el lema junts per això que ens uneix, Espanya i la Hispanitat.





La marxa ha començat al Passeig de Gràcia i el carrer Provença per acabar a la plaça Catalunya on hi havien instal·lades diverses carpes dels partits polítics. En aquest sentit, PP i Vox han format part de la capçalera, mentre que Ciutadans s'ha mantingut al marge durant aquesta manifestació.





Els assistents, que han onejat banderes espanyoles i han corejat consignes com 'Jo soc espanyol', 'Aquesta és la joventut d'Espanya' i 'Puigdemont a presó', han baixat pel passeig de Gràcia en direcció a la plaça Catalunya.







Un cop han arribat al centre, han llegit un manifest que ha estat signat per unes 20 entitats que estan a favor de la Constitució i que demanen respecte per als símbols d'Espanya i de la llengua castellana.





Com a colofó, ha sonat l'himne nacional espanyol i tots els representants de les entitats i partits polítics s'han fotografiat conjuntament davant de l'escenari on s'ha celebrat l'acte.







UNA MANIFESTACIÓ NECESSÀRIA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA





El president de Catalunya Suma, Javier Megino, ha qualificat d'èxit la convocatòria, ha dit que era necessària després d'un any de pandèmia, i ha assegurat que representa l'agermanament d'entitats i partits constitucionalistes en defensa de la Constitució i d'Espanya.





Ha explicat que desconeixia l'absència de membres de Cs a la capçalera de la manifestació, però ha assegurat que hi ha membres del partit a la marxa i que també participen amb una carpa a la plaça Catalunya.





El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha expressat sorpresa per l'absència de Cs a la capçalera, tot i que ha sostingut que respecta la seva postura: "Pensem que és bo anar integrats i junts, és moment de deixar-nos de petits càlculs i de treballar tots junts".