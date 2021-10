El Govern no renovarà el concert als 11 centres escolars que segreguen per sexe

@EP





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat aquest dimarts que el Govern no renovarà el concert als 11 centres educatius catalans que segreguen per sexe a partir del pròxim curs, el 2022-2023.





En roda de premsa després del Consell Executiu, ha defensat que l'administració pública ha de vetllar per les escoles "estiguin lliures de qualsevol mena de discriminació, sigui per sexe, origen, llengua, religió o situació socioeconòmica" per evitar augmentar els estereotips i el sexisme .





Amb aquesta nova mesura, a finals del curs escolar 2021-2022 s'acabarà la vigència dels concerts al segon cicle d'educació infantil, grups de l'ESO, batxillerat i Formació Professional (FP), i tindrà un impacte en uns 4.000 alumnes.





FALTA L'AVAL DEL TSJC





No obstant això, aquesta mesura no pot entrar en vigor si no té l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), com ja va passar el 2020.





El 2020, el Govern va anunciar la renovació dels concerts de Primària a les escoles que separen per sexe, però el TSJC ho va denegar després que els titulars dels centres presentessin un recurs contra la resolució.





284 "MENTORS DIGITALS"





Cambray també ha anunciat que a partir de gener de 2022 s'incorporaran 284 "mentors digitals" a les escoles catalanes per acompanyar i assessorar docents i alumnes sobre competències informàtiques i impulsar així la digitalització a les aules.





Aquesta mesura és una de les actuacions previstes en el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023 per "donar resposta al repte de la transformació educativa" i pretén tenir un impacte en 3.541 centres, 92.200 persones i una afectació indirecta a 1,6 milions d'alumnes.





Cada mentor digital assessorarà entre 4 i 15 centres educatius durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023, i s'encarregarà d'ensenyar, implementar i avaluar l'estratègia digital de cada centre i recollir indicadors que permetin definir el seu estat de maduresa digital.