La UE destinarà 700 milions d'euros per ajudar a l'Afganistan i a altres països veïns

@EP





La Unió Europea destinarà 700 milions d'euros a ajudes humanitàries per a l'Afganistan i els països veïns. Una solució que s'ha acordat aquest dimarts i que intentarà solucionar els problemes que hi ha amb l'arribada de l'hivern.





Ursula von der Leyen acabarà de concretar les xifres a la reunió de l'G20 que està prop de produir-se i on la situació de l'Afganistan serà un dels principals punts. El país afganès viu una situació de crisi humanitària des que va caure en mà dels talibans.





"Hem de fer tot el que puguem per evitar un gran col·lapse humanitari i socioeconòmic de l'Afganistan i hem de fer-ho ràpid", ha remarcat la presidenta de la Comissió Europea.







Per poder subministrar les ajudes necessàries, la Unió Europea combinarà dos tipus d'enviaments. Els enviaments humanitaris amb la prestació de suport per a les necessitats bàsiques per al poble afganès. El que encara està per aclarir és la quantitat de diners que arribarà a l'Afganistan i als països veïns.