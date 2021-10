Es podrà tenir un Bitllet Europeu d'Identitat Digital?

El Comitè Europeu de les Regions (CDR) va donar suport aquest dimarts a la idea d'un Bitllet Europeu d'Identitat Digital, amb el qual els ciutadans puguin acreditar la seva identitat en tota la Unió Europea, el que els permetria accedir, tant als serveis comercials com als públics en línia. No obstant això, han recordat que l'ús de la identitat digital ha de seguir sent "voluntari", al temps que han subratllat que "s'ha de reforçar prou contra el risc de ciberatacs".





Segons va traslladar el CDR en un comunicat, els membres del comitè van aprovar en el Ple un dictamen elaborat per Mark Weinmeister (DE / PPE), secretari d'Estat d'Afers Europeus de l'Estat federat de Hesse, en què suggereixen que "podria esdevenir un element concret de la identitat europea que conegui tot ciutadà de la UE".





El passat mes de juny, la Comissió Europea va presentar un marc per al Moneder Europeu d'Identitat Digital. "Permetria a tots els ciutadans, residents i empreses de la UE tenir una identitat digital, facilitant la vida de les persones que viuen o viatgen a un altre Estat membre", han recordat des del CDR.





En aquest context, el dictamen que va debatre l'assemblea dels representants locals i regionals de la Unió Europea subratlla que "les solucions s'han de basar en un enfocament de màrqueting amb l'estreta participació dels líders tecnològics". També advoca per "ampliar l'ús del moneder a tot el món com a prova d'identitat de la UE, incloent funcions com un certificat oficial de vacunació de la UE o un dipòsit digital de visats".





Per la seva banda, el ponent Mark Weinmeister va explicar que "el moneder europeu d'identitat digital permet accedir a serveis en línia, emmagatzemar documents electrònics personals i aportar proves de dades personals sense revelar la identitat. Tant si es lloga una bicicleta com si es paguen els impostos, serà convenient tenir una única identitat digital a tot Europa".





Segons la seva opinió, Europa "està prenent la davantera en aquest aspecte i donant exemple a altres parts del món". "No obstant això, les dades europees han de romandre en mans europees, i els usuaris han de poder decidir per si mateixos quines dades comparteixen i com es van a utilitzar", ha recalcat.





REFORÇ CONTRA ELS CIBERATACS





El dictamen adverteix dels riscos tècnics inherents a l'emmagatzematge centralitzat de dades d'identitat en una aplicació majoritàriament mòbil. Per tant, van posar el focus sobre la importància que el moneder d'identitat digital "estigui prou reforçat contra els ciberatacs i que les instal·lacions de bloqueig adequades i els sistemes de còpia de seguretat dedicats permetin una reinstal·lació segura per part de la titular dels drets".





"Quan es tracta de la identificació utilitzada per a l'accés dels operadors econòmics, la comprovació de l'autorització s'ha de dissenyar amb un certificat segur la validesa del qual sigui de durada limitada o cíclica", han afegit.





En aquest sentit, el CDR va insistir en que l'aplicació, sobretot en la fase de posada en marxa, "no ha de ser precipitada sinó progressiva". Així, van assenyalar que això significa ampliar el termini d'aplicació per als Estats membres de 12 a 24 mesos i aprofitar l'experiència de les solucions que ja existeixen a nivell nacional.





Finalment, el dictamen també subratlla que cal un "gran esforç publicitari" per connectar amb la població de la UE sobre el moneder europeu d'identitat digital i les oportunitats que ofereix per al seu ús en el mercat interior de la UE, així com sobre les garanties de protecció i seguretat de les dades.