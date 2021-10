El Tribunal de la UE rebutja el recurs de Junqueras contra l'Eurocambra per declarar vacant el seu escó

@EP





El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs presentat per l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, contra la decisió del Parlament europeu de declarar vacant el seu escó després de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem i donar-lo al també membre de ERC Jordi Solé.





L'acte, dictat el passat 5 d'octubre però fet públic aquest dimarts, inadmet el recurs al concloure que Junqueras no té legitimitat activa perquè no era el destinatari de l'acte d'impugnat, és a dir, de la designació d'un altre eurodiputat per ocupar un escó declarat vacant.





La decisió és recurrible davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un termini de dos mesos i deu dies.





El cas es remunta a juliol de 2020, quan el president de l'Eurocambra, David Sassoli, va informar que, després de la sentència del Suprem de desembre de 2019 i de la decisió posterior de la Junta Electoral Central, la institució europea prenia nota de l'elecció de Solé com a eurodiputat des del 3 de gener de 2020, en substitució de Junqueras, l' escó del qual va ser declarat vacant.





Ja a l'octubre de 2020, el Tribunal de Justícia de la UE va desestimar el recurs de cassació presentat per Junqueras per la interlocutòria que li va negar mesures cautelars contra la decisió de Parlament europeu de declarar vacant el seu escó a l'Eurocambra i va rebutjar també mesures urgents per protegir la seva immunitat parlamentària.