Villarejo es defensa a si mateix en el seu primer gran judici aquest dimecres: li demanen 109 anys de presó

El comissari jubilat José Manuel Villarejo s'enfronta aquest dimecres al seu primer gran judici, en el qual exercirà com el seu propi advocat per defensar-se i lliurar-se dels 109 anys de presó que demana per a ell la Fiscalia. Durant el judici es tractarà d'aclarir si els negocis privats de 'Intel·ligència' que Villarejo va dur a terme durant anys per a empreses d'Espanya van ser legals o no. I és que tot va succeir mentre era membre de la Policia i, d'altra banda, estava rebent ingressos milionaris per aquesta altra via.





Així, aquest dimecres s'enfrontarà al primer judici davant la Secció Quarta de la Sala Penal. La Fiscalia Anticorrupció opina que gràcies a pertànyer al cos de policia i als contactes que això li proporcionava, va poder donar als seus clients uns serveis que sobrepassaven els treballs que de normal ofereix una empresa de detectius.





La Fiscalia l'acusa d'haver accedit a bases de dades de la Policia i de companyies telefòniques per poder oferir aquesta informació als seus clients. A més, consideren que no va poder fer-ho sol, de manera que hi ha altres acusats que també hauran de presentar-se a judici. En total, 26 persones (entre les que estan la seva dona i el seu fill) i 5 persones jurídiques s'enfronten també a penes de presó.





QUINS VAN SER ELS TREBALLS QUE VA FER?





Els treballs presumptament il·legals dels quals se l'acusa i pels que va estar en presó preventiva entre novembre de 2017 i març de 2021 són tres. Se'ls van encarregar des d'un despatx d'advocats de Madrid, a més de l'empresari Juan Muñoz Tamara i Susana García-Cereceda, una de les hereves de Luis García-Cereceda.





El despatx d'advocats li va demanar que espiessin a un grup d'advocats que havien muntat un altre bufet i, per tant, van passar de treballar junts a ser competència. I en el segon encàrrec, Villarejo va decidir usar un vídeo presumptament compromès d'un advocat per pressionar-lo.





Villarejo es defensarà d'això i de la resta de coses de les que se l'acusen sent el seu propi advocat al costat d'Antonio García Cabrera. Per a això, intentarà anul·lar la causa per invalidesa de la primera prova que tenen contra ell, ja que es tracta d'enregistraments privades.