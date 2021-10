Raúl Baduel, militar d'alt rang empresonat pel chavisme, mor de Covid-19

@EP





Raúl Isaias Baduel, militar veneçolà d'alt càrrec i pres polític des 2019 pel chavisme, va morir de Covid-19 aquest dimarts. En concret, d'una aturada cardiorespiratòria produïda pel virus, segons Tarek William Saab, fiscal general del règim de Maduro.





"Lamentem la mort de Raúl Isaias Baduel d'una aturada cardiorespiratòria producte del covid-19, mentres se li aplicaven les cures mèdiques corresponents i havia rebut la primera dosi de la vacuna. Transmetem el nostre condol als seus familiars i amics", va comunicar William en el seu compte de Twitter.







Baduel va ser ministre de Defensa des de juny de 2006 fins a l'estiu de 2007. També va ser un home molt proper a Hugo Chávez. De fet, va liderar l'operació militar que va portar de nou al poder a Chávez el 2002. D'altra banda, va ser comandant general de l'Exèrcit veneçolà des de 2004 fins a l'any 2006.





En 2008 va ser detingut i acusat i més tard, el 2010, va ser sentenciat per "sostracció de diners de les Forces Armades". El van inhabilitar, no va poder seguir exercint càrrecs públics i va ser traslladat a la presó, on ha perdut la vida a causa del coronavirus.