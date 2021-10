Com farà front Joan Gaspart al seu deute de 200 milions?

@EP





El grup hoteler de Joan Gaspart, Husa, s'enfronta a un deute de 199.500.000 d'euros. Aquesta és la xifra que li reclamen els creditors, però segons Vozpópuli, la liquidació de la companyia només contempla la venda de dos cotxes de deu anys d'antiguitat i alguns crèdits entre empreses de Gaspart. És a dir, aconseguiran menys de 900.000 euros.





Segons avança aquest mitjà, només és segura la venda dels cotxes. Per tant, la situació afectarà realment a creditors, treballadors i proveïdors. En declaracions a Vozpópuli, el que va ser president del FC Barcelona va dir: "No és pecat que una empresa no vagi bé, tant de bo no haguéssim d'anar a liquidació".





A més, va explicar que la pandèmia del coronavirus ha tingut molt a veure en la situació en què es troben: "No han hagut problemes laborals i cap dels bancs creditors s'ha sentit incòmode, el Covid ha acabat amb totes les possibilitats d'impedir la liquidació ".





La cadena hotelera Husa es troba en concurs de creditors pel Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona al febrer de 2014. El 2015 es va iniciar la fase de negociació en què empresa i creditors van tractar d'idear un pla de pagament. El conveni que van acordar va ser ferma al febrer de 2016 i seguint-lo, al febrer de 2021 els creditors havien de començar a ingressar el 5% dels seus deutes. Però lluny de ser així, Husa va demanar anar a liquidació al març.





PLA DE LIQUIDACIÓ D'HUSA





En el pla de liquidació que van presentar al jutjat al juny explicaven que Husa no té activitat, ni tampoc hotels ni empleats. Així doncs, el pla serà ràpid i creuen que en sis mesos es pot donar per conclòs.





No obstant això, Husa només té un Audi i un Honda valorats en 8.500 euros i inversions, valorades en 722.138,38 i 123.880,20 €, segons Vozpópuli.