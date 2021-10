Identifiquen el presumpte autor d'un homicidi a Castelldefels el 2004

Els Mossos d'Esquadra han identificat al presumpte autor de d'un home a Castelldefels (Barcelona) el 2004, que va morir quan el sospitós el va tirar a terra al fugir després robar-li el cotxe.









En un comunicat aquest dimecres, la policia catalana ha explicat que el presumpte autor és un home de 42 anys que va morir a l'octubre de 2016 a la presó de Brians 2, i que ha estat identificat després que les filles de la víctima demanessin reobrir el cas.





@ep





Els fets es van produir el matí del 21 de setembre de 2004, quan la víctima anava a comprar el diari: va aparcar davant del quiosc i es va deixar les claus posades, el que un presumpte lladre va aprofitar per intentar robar-li el cotxe.





Al veure que algú s'estava portant el seu vehicle, la víctima va tornar al cotxe i va intentar entrar-hi per la porta de l'acompanyant, i com no va poder finalment va pujar al capó.





El presumpte lladre va arrencar i va començar a fer "maniobres evasives", de manera que la víctima va caure a terra i va morir per les ferides que li va provocar l'impacte.





A l'endemà, el mateix vehicle sostret va aparèixer cremat a Castelldefels, després del que els agents van detenir la persona que presumptament li havia calat foc.





El detingut, de 51 anys, va declarar en aquest moment que havia cremat el cotxe per encàrrec d'una persona a qui no coneixia i canvi de droga, i finalment només se li va jutjar i va condemnar pels danys causats al vehicle.





INVESTIGACIÓ REOBERTA





El cas es va reobrir a petició de les filles de la víctima, que van explicar que creien que el crim podia ser degut a una "possible venjança per motius laborals", i amb aquesta informació un jutjat de Gavà (Barcelona) va demanar als Mossos tornar a investigar el cas.





Els agents van descartar aquesta teoria, però van continuar investigant a la persona que va cremar el vehicle i al seu entorn: així van aconseguir identificar un home amb qui l'autor de l'incendi mantenia una "relació estreta", i que havia mort a la presó el 2016.





El 13 de setembre els agents van citar de nou al condemnat per haver cremat el cotxe, qui els va confirmar que el sospitós era l'autor i asseguro que ell mateix li havia acabant confessant el crim.





Ha remarcat que la intenció del presumpte autor "no era matar" la víctima i que tots dos van començar a ser amics després del crim, cosa que ja havia estat acreditat pels investigadors.





El jutjat ha donat per resolt el cas, que quedarà arxivat definitivament davant l'extinció de la responsabilitat penal per la mort del presumpte autor.