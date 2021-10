Els menors de 40 anys tenen més facilitat per recuperar la pèrdua d'olfacte i gust

@EP





El sentit de l'olfacte o del gust es recupera en un termini de sis mesos per a 4 de cada 5 supervivents de COVID-19 que han perdut aquests sentits, i els menors de 40 anys tenen més probabilitats de recuperar-los que els adults grans, segons un estudi en curs de la Virginia Commonwealth University, publicat al 'American Journal of Otolaryngology'.







Entre els 798 participants en l'enquesta sobre la pèrdua de l'olfacte i el gust per COVID-19 que havien donat positiu en la prova de COVID-19 i havien informat d'una pèrdua de l'olfacte o el gust, els participants menors de 40 anys van recuperar el sentit de l'olfacte en major mesura que els majors de 40 anys.





El doctor Evan Reiter, director mèdic de el Centre de Trastorns de l'Olfacte i el Gust del VCU Health i coinvestigador de l'estudi, subratlla que les últimes dades mostren que 4 de cada 5 participants, independentment de l'edat, van recuperar l'olfacte i el gust en sis mesos.





"Amb la nostra cohort, vam veure una taxa de recuperació de l'entorn del 80% en un període de sis mesos o més --explica Reiter, professor i vicepresident del Departament d'Otorinolaringologia - Cirurgia de Cap i Coll de la Facultat de Medicina de la VCU- -. No obstant això, el 20% segueix sent molta gent, tenint en compte els milions de persones que s'han vist afectades pel COVID-19".





Els símptomes que van experimentar els supervivents de la COVID-19 i les malalties preexistents que patien també van oferir informació sobre la seva recuperació. Els que tenien antecedents de lesions al cap tenien menys probabilitats de recuperar el sentit de l'olfacte. La recuperació també va ser menys probable per als que van tenir dificultat per respirar durant la COVID-19. No obstant això, els que tenien congestió nasal tenien una major probabilitat de recuperar l'olfacte.





"La major probabilitat de recuperar l'olfacte en els subjectes amb congestió nasal és raonable simplement perquè es pot perdre el sentit de l'olfacte perquè s'està molt congestionat i les olors no poden entrar en el nas --explica Reiter--. Certament, un subgrup d'aquestes persones congestionades podria haver perdut el sentit de l'olfacte simplement perquè estaven molt congestionades, i no per un mal nerviós a causa del virus, com en altres casos".





Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'han produït més de 230 milions de casos de COVID-19 a tot el món. Si les estimacions de l'enquesta reflecteixen la població mundial, més de 20 milions de persones podrien tenir una pèrdua persistent de l'olfacte o el gust més de sis mesos després del seu diagnòstic de COVID-19.