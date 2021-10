Mor als 67 anys el general retirat Raymond Odierno, comandant dels EUA durant la guerra de l'Iraq

El general retirado Raymond T. Odierno @ep







El general retirat Raymond T. Odierno, que va estar al comandament de les forces nord-americanes i de la coalició durant la guerra de l'Iraq, ha mort aquesta setmana a l'edat de 67 anys, segons han confirmat aquest passat dissabte fonts familiars.





"Lament profundament poder confirmar la mort del general Raymond T. Odierno el 8 d'octubre del 2021", ha indicat un portaveu de la família en un comunicat que ha compartit amb 'The Hill'.





"El general va morir després d'una valenta batalla contra el càncer; la seva mort no va estar relacionada amb la covid-19. No hi ha més detalls a compartir en aquest moment", segons el comunicat. "La seva família està agraïda per la preocupació i demana privadesa".





Odierno va estar al comandament de la 4a Divisió d'Infanteria de l'octubre del 2001 al juny del 2004, i va dirigir la divisió durant l'Operació Llibertat Iraquiana, de l'abril del 2003 al març del 2004. La divisió va participar en l'operació militar que va capturar el dictador Sadam Hussein.





Dos anys més tard, al 2006, Odierno va servir com a comandant general del Cos Multinacional a l'Iraq, abans d'acabar com a comandant general de la Força Multinacional-l'Iraq i, posteriorment, les Forces dels Estats Units-l'Iraq, del 2008 al 2010.





Finalment, Odierno va servir com 38è Cap d'Estat Major de l'Exèrcit del 2011 al 2015.