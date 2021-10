Un guàrdia civil hospitalitzat després que 12 migrants hagin tractat de creuar la tanca de Melilla

Tanca de Melilla @ep





Melilla ha registrat aquest dimecres un intent d'entrada "violent" de 12 de migrants, dels quals set han aconseguit passar a sòl espanyol i cinc han estat rebutjats, una acció en què un guàrdia civil ha necessitat ser hospitalitzat després de ser agredit amb un garfi per escalar la doble tanca de sis metres d'altura cadascuna que separa la localitat nord-africana amb el Marroc.





Segons ha informat a Europa Press un portaveu de la Delegació de Govern a Melilla, els fets han passat cap a les 4,30 hores, moment en què s'ha produït l'intent d'entrada de el grup reduït de subsaharians per la zona propera a Barri Xinès .





L'esmentada font ha destacat que, "tot i el dispositiu anti-intrusió de la Guàrdia Civil i de la col·laboració de les forces marroquines, dels 12 que han intentat accedir, ho han aconseguit set migrants".





El portaveu governamental ha ressaltat a més que, "fruit de la violència amb què s'ha produït el salt, un agent de la Guàrdia Civil ha resultat ferit". Concretament, el guàrdia civil ha necessitat intervenció mèdica i diversos punts de sutura "a causa de l'escomesa amb un garfi a l'altura de la barbeta" que li va propinar un dels migrants que pretenia passar a la força a la ciutat autònoma.





PRESSIÓ MIGRATÒRIA





Els fets van tenir lloc aquest dimecres formen part de la pressió migratòria que ha sofert Melilla durant tot l'estiu i aquest principi de tardor. L'últim fet d'aquestes característiques va tenir lloc el passat 1 d'octubre, quan forces de seguretat d'Espanya i el Marroc van impedir l'entrada de 700 migrants d'origen subsaharià que al llarg de la matinada es van anar acostant a el perímetre fronterer "amb tàctiques militars" amb la intenció d'accedir irregularment a la ciutat espanyola.





El portaveu ha destacat que la Guàrdia Civil ha constatat que "venien perfectament organitzats i utilitzant tàctiques militars, dividint-se en grups per disgregar a les forces que vigilen la tanca".





Abans, passat dimarts 21 de setembre, un total de deu migrants van aconseguir accedir a Melilla quan formaven part d'un grup de 50 persones que van protagonitzar una allau contra la valla que separa la ciutat espanyola del Marroc.





Uns dies després, el divendres 24 de setembre, les forces de seguretat dels dos països van evitar l'entrada massiva a Melilla d'un grup format per 400 migrants "tot i la violència emprada" per aquestes persones en el seu intent per saltar la doble tanca que separa la ciutat espanyola de el regne alauita.





Altres episodis a la frontera van tenir lloc el dissabte 28 d'agost, quan les forces de seguretat d'Espanya i el Marroc van impedir a primeres hores del dia l'intent d'entrada irregular de 350 migrants subsaharians a Melilla per la frontera de Beni-Enzar, el diumenge 5 de setembre quatre a nat per la zona nord i el dilluns dia 6 tres per la tanca de Aguadú.