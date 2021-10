Descobreixen 2.000 substàncies químiques no revelades pels fabricants en els cigarrets electrònics

Els aerosols per vapejar contenen gairebé 2.000 substàncies químiques desconegudes i no revelades pels fabricants, entre elles substàncies químiques industrials i cafeïna, segons han descobert investigadors de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units. L'estudi ha estat recollit per Facua - Consumidors en Acció.





Cigar electrònic @ep





L'estudi és el primer que s'aplica als líquids i aerosols per a vapejar una tècnica avançada d'empremtes dactilars utilitzada per identificar substàncies químiques en els aliments i les aigües residuals.





Els resultats, que acaben de publicar a la revista Chemical Research in Toxicology ', suggereixen que les persones que vapegen utilitzen un producte els riscos encara no s'han determinat per complet i podrien estar exposant-se a substàncies químiques amb efectes adversos per a la salut.





"Les investigacions existents que comparaven els cigarrets electrònics amb els normals van descobrir que els contaminants dels cigarrets són molt més baixos en els cigarrets electrònics. El problema és que els aerosols dels cigarrets electrònics contenen altres substàncies químiques no caracteritzades que podrien comportar riscos per a la salut que encara desconeixem -afirma l'autor principal, Carsten Prasse, professor adjunt de salut ambiental i enginyeria en Johns Hopkins-. Cada vegada més joves utilitzen aquests cigarrets electrònics i necessiten saber a què s'exposen ".





Els estudis anteriors sobre els cigarrets electrònics han buscat específicament proves de les substàncies químiques perilloses que es troben en els cigarrets tradicionals. Però aquí els investigadors van realitzar una anàlisi no dirigit per explorar tota la gamma de substàncies químiques tant en el líquid de vapejar com en els aerosols.





Utilitzant una tècnica d'empremtes químiques basada en la cromatografia líquida / espectrometria de masses d'alta resolució, que mai s'ha utilitzat en mostres de vapeig, però sí per identificar compostos orgànics en aigües residuals, aliments i sang, l'equip va analitzar quatre productes populars: el meu-Salt, Vuse, Juul i Blu. Encara que és possible comprar productes de vapeig de centenars de sabors, en aquest cas, per mantenir la coherència, només es va analitzar el líquid amb gust de tabac.





Van trobar milers de substàncies químiques desconegudes en el líquid, i el nombre de compostos va augmentar significativament en l'aerosol. A més, van detectar compostos similars als hidrocarburs, típicament associats a la combustió, cosa que, segons els fabricants, no passa durant el vapeig. En els cigarrets tradicionals, els hidrocarburs condensats que es generen durant la combustió són tòxics.





"Una de les principals raons per les quals es comercialitzen els cigarrets electrònics és que funcionen a temperatures inferiors a les de la combustió, el que els faria més segurs que el tabaquisme tradicional -explica l'autora principal, Mina Tehrani, becària postdoctoral de l'Escola de Salut Pública Bloomberg de la Universitat Johns Hopkins-. El nostre estudi demostra que aquest nou enfocament d'empremtes dactilars pot aplicar per avaluar si s'estan produint processos similars a la combustió ".





L'equip va trobar gairebé 2.000 substàncies químiques, la gran majoria de les quals no estan identificades. De les que l'equip va poder identificar, 6 substàncies eren potencialment nocives, incloses 3 substàncies químiques que mai s'havien trobat en els cigarrets electrònics. A Tehrani va sorprendre especialment trobar l'estimulant cafeïna en dos dels quatre productes. La cafeïna s'havia detectat anteriorment en els cigarrets electrònics, però només en els sabors orientats a la cafeïna, com el cafè i la xocolata.





A més de la cafeïna, l'equip va trobar tres substàncies químiques industrials, un pesticida i dues aromatitzants relacionats amb possibles efectes tòxics i irritació respiratòria.





Prasse explica que es va interessar per l'estudi dels productes de vapeig després que el seu cosí, antic fumador, comencés a vapejar, insistint que era saludable.





"La gent ha de saber que inhala una barreja molt complexa de substàncies químiques quan vapejar. I de molts d'aquests compostos no tenim ni idea del que són en realitat -adverteix Prasse -. Tinc un problema amb el fet que el vapeig es comercialitzi com una cosa més saludable que fumar cigarrets perquè, al meu entendre, no estem en condicions d'afirmar ".





La coautora Ana M. Rule, experta en l'exposició als metalls del vapeo a l'Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg, afirma que molts joves que vapean mai han fumat, pel que no estan prenent una decisió més saludable, sinó que comencen amb una de risc.





"Hi ha milions d'estudiants de secundària i batxillerat que consumeixen cigarrets i que, d'una altra manera, no pensarien en fumar -afirma-. Per a ells no hi ha una reducció de el risc, sinó un augment de la mateixa".