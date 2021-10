21 anys de presó per a un veterinari que va abusar sexualment de gossos i posseïa pornografia infantil

@EP





La Fiscalia d'Estats Units va informar que un veterinari de Florida va ser condemnat a 21 anys de presó després de compartir vídeos en què apareixia abusant sexualment de gossos i després de descobrir que posseïa, a més, un recull de pornografia infantil.





El ministeri públic va assenyalar que el veterinari "està involucrat en activitats sexuals amb gossos", i que, d'altra banda, "va compartir en xats els vídeos". Segons la informació oficial, l'home tenia en el seu telèfon aquests vídeos "de bestialitat, així com xerrades sobre bestialitat".





D'altra banda, la Fiscalia diu que també va accedir a un compte de Dropbox en què hi ha imatges de pornografia infantil. A més, el culpen de rebre fotografies i vídeos a través de xarxes socials, per on segons la Fiscalia mantenia converses sobre aquest tema.





Ja el 29 de juliol, l'acusat s'havia declarat culpable de tres càrrecs: un de recepció de pornografia infantil, un altre de possessió de pornografia infantil i un altre més de creació d'un vídeo amb abusos d'animals.