El Congrés del PSOE debatrà mesures contra l'ocupació d'habitatges a petició del PSC

El Congrés el PSOE, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d'octubre a València, debatrà una esmena contra l'ocupació d'habitatges, locals i naus i que demana que la Policia tingui més potestats que les actuals per actuar. L'esmentada en esmena ha estat presentada pel Partit Socialista de Catalunya (PSC) i en ella demanen "incorporar" a la ponència marc que cal "protegir l'habitatge en propietat com si fos un cotxe".





D'aquesta manera, afirmen, "qualsevol cos de seguretat té potestat per sol·licitar els contractes, bé de lloguer o bé de compra, que garanteixen el poder romandre en aquest habitatge, local o nau industrial".





El secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa @ep





"A partir d'aquí --asseguren-- s'actuarà en conseqüència i es desallotjarà als ocupants, exigint-los danys i perjudicis si fos el cas". Els socialistes catalans creuen que per aplicar aquesta norma de forma generalitzada s'ha d'establir un "període d'adaptació" durant el qual es buscaran solucions intermèdies, com contractes de lloguer o compra, però "sempre a curt termini".





Els socialistes també s'han bolcat a presentar esmenes per contenir els preus de lloguer d'habitatges, algunes de les quals ja ha anunciat el Govern, com el 'xec habitatge' de 250 euros mensuals per facilitar l'emancipació dels joves menors de 35 anys.





Així, moltes d'aquestes esmenes demanen "mecanismes de contenció i baixada dels preus del lloguer d'habitatge", amb definició de zones de "mercat tensionat, definició de grans forquilles, mobilització d'habitatges buits i atenció especial a les persones que no tinguin llar o puguin perdre-". Una cosa que ja s'està tenint en compte en la redacció de la futura Llei d'Habitatge segons ha anunciat el Govern, que també inclou les peticions dels socialistes en les seves esmenes de crear un entorn fiscal favorable per a la reducció dels preus del lloguer i el increment de l'oferta a preu assequible, així com la pròrroga de contractes, congelació de rendes i limitació de preus.





PRÉSTECS DE L'ICO PER LLOGAR I AVALS PER COMPRAR





Els joves de Joventuts Socialistes plantegen també que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), tingui un paper més actiu en aconseguir aquests objectius. Per això proposen la creació d'una línia de crèdit a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que permeti al lloguer d'hora a través de préstecs amb baixos interessos i llargs períodes de cadència.





A això, afegeixen la petició que l'ICO avali als joves que vulguin adquirir un habitatge a través d'una hipoteca. I en una esmena provinent de Madrid, es proposa que l'ICO tingui un paper destacat en el finançament a llarg termini de noves promocions d'habitatge socials de lloguer.





Per a això proposen que aquest banc públic tingui un "mida suficient", augmenti les seves oficines per acostar-se a l'Espanya buidada, comptant amb la col·laboració de Correus. També des d'Albacete demanen que es reorienti l'actual ICO per facilitar el finançament del Programa de Rehabilitació i Promoció de nova Habitatge a manera d'una especialitzada modalitat de Banca pública.





Joventuts, a més, planteja la cessió temporal obligatòria per part dels grans tenidors dels habitatges que portin dos anys buides si és necessària la seva aportació per cobrir la demanda d'habitatges de lloguer públic.





MALLORCA DEMANA 5 ANYS DE RESIDÈNCIA PER A PODER COMPRAR UN HABITATGE





Els socialistes també volen posar límits a l'expansió de l'habitatge turístic a Espanya. Per a això, la Rioja ha enviat a al Congrés una esmena que planteja que els habitatges que hagin tingut ajuda pública o hagin estat considerades com a habitatge social "no es poden utilitzar per a lloguer de pisos turístics".





En el cas de Mallorca, fan una petició perquè es reguli el nombre d'habitatges que puguin dedicar-se al lloguer de vacances i les que puguin ser segones residències. Argumenten que als països on s'ha tensionat el preu de l'habitatge per la "gentrificació" o el "lloguer vacacional" es requereixi una "residència efectiva mínima de 5 anys" al municipi o la regió per poder adquirir un habitatge i destinar-la a permanent.





RESTRINGIR L'EXEMPCIÓ DEL 60 PER CENT PER A HABITATGES DE LUXE





Un altre dels debats que tindran els socialistes dins d'una setmana serà proposta de restringir l'exempció del 60 per cent del Rendiment del Capital Immobiliari en els lloguers d'habitatges de luxe.





I Granada ha demanat que es prohibeixi la venda a fons voltor de parcs d'habitatges de protecció oficial com va passar a Madrid durant l'anterior crisi. Pontevedra, per la seva banda, planteja que els governs locals complementin l'Ingrés Mínim Vital amb instruments com "el pagament de lloguers, bons socials, bons energètics, targetes per a l'alimentació, compra de materials i dispositius digitals per als nens i joves ... ".





Una altra esmena demana la implantació de la renda municipal bàsica i d'emergència dirigida a l'atenció d'aquelles persones que més ho necessiten per a les situacions de falta de liquiditat en el pagament de la llum, aliments, lloguers, etc., complementàries d'altres ajuts.