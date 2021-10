Montero diu que les noves generacions prendran "protagonisme" al PSOE després del seu Congrés Federal

María Jesús Montero @ep





La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha assegurat que el president de Govern i el secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, ha advocat "des del primer moment" perquè les noves generacions socialistes prenguin "protagonisme" en el partit després de la seva Congrés Federal.





Així mateix, Montero ha assenyalat que les noves generacions treballaran per sintonitzar les necessitats i expectatives dels ciutadans, especialment de la classe mitjana. "És la gran obsessió del meu partit", ha insistit a el temps que ha apostat per "ampliar la base social" del que considera "el motor d'impuls" de la societat.





En una entrevista a TVE, Montero ha afirmat que espera que els ciutadans "segueixin amb atenció" al Congrés perquè marcarà el ritme de Govern per als pròxims anys basat, segons exposa, en la transició ecològica, la digitalització, la igualtat i la cohesió territorial de país.





"El Congrés estarà ple de propostes, ponències i debats a propòsit de com podem millorar, tenint en compte aquest creixement sostingut en el temps, revitalitzar els serveis públics, que ha de ser excel·lents perquè els ciutadans sentin estima i orgull d'això, i la capacitat per contribuir a l'estabilitat pressupostària ", ha tancat.





El 40è Congrés del PSOE es reunirà a València, entre el 15 i el 17 d'octubre on tindrà lloc el plenari i les comissions que treballaran en les propostes de la ponència política, els estatuts i les resolucions que s'aprovin. També, la formació ha dissenyat una agenda d'activitats per als assistents, que inclou nombrosos debats i col·loquis dels temes que el PSOE considera prioritaris, així com amb militants.