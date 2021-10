L'Hospitalet ha imposat 1.003 sancions a conductors de patinets aquest 2021

@EP





La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha imposat 1.003 sancions a conductors de patinets elèctrics aquest any, respecte a les 750 denúncies que es van posar en tot el 2020.





En un comunicat aquest dimecres, ha explicat que la majoria de les sancions són per circular per les voreres i zones de vianants (307), no respectar el semàfor en vermell (216), transportar passatgers al vehicle (129), no obeir les senyals de restricció (104), conduir de forma negligent (96) i utilitzar auriculars (68) i mòbils (40).





"De juliol de 2020 a juliol de 2021 s'han produït a l'Hospitalet 114 accidents en què s'han vist implicats vehicles de mobilitat personal (VMP), un 65,3% més que en el mateix període de l'any anterior", ha afegit.