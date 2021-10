Anul·len per usura una targeta de crèdit de Mediamarkt

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers acaba de dictar una sentència que obliga a la devolució d'interessos i comissions a compte d'una targeta Mediamarkt contractada el 2017 pel seu caràcter usurari.

Va ser en 2017 quan el client va contractar aquesta targeta per finançar la compra d'un electrodomèstic a l'establiment, però amb l'arribada de la pandèmia, va utilitzar la targeta per fer compres fora de Mediamarkt, el que comportava, sense saber-ho, un interès del 24, el 31% el que dificultava en gran manera la liquidació del deute, a més, en un moment complicat per a l'economia del demandant.





MediaMarkt @ep

Tal com mostra la sentència, la demanda la va presentar el representant legal de l'interessat, de Abusos Financers , pel caràcter "usurari del préstec subscrit pels litigants mitjançant un crèdit revolving, així com, subsidiàriament, el caràcter abusiu per falta de transparència de les clàusules sobre interessos remuneratoris, comissions, modificacions del contracte unilaterals i capitalització d'interessos ".

De fet, a tot l'anterior se suma que "en el present cas, com manifesta la part demandant, hi ha una discordança entre el tipus d'interès remuneratori fixat en el document contractual - que és del 20,59 TAE - i l'interès efectivament aplicat a les operacions realitzades per mitjà de la targeta revolving objecte del litigi ".

Tal com falla el jutge Núñez Vargas, el jutjat català declara el caràcter usurari de el contracte de préstec subscrit al novembre de 2017, condemnant a l'entitat bancària a reintegrar totes les sumes percebudes, en virtut del préstec, en el que excedeixi del capital concedit i també imposa les costes a la demandada.

"Va arribar a nosaltres amb un deute que rondava els 3000 euros i, ara, li tornaran els interessos i comissions, el que segurament sigui suficient per cancel·lar la totalitat del deute contret" expliquen des abusosfinancieros.com.

Aquesta plataforma és el projecte d'un emprenedor que va patir en els seus propis comptes els problemes econòmics de diverses targetes de crèdit ja que els interessos que li aplicaven feien del deute una cosa impagable. En aquest moment, contactat amb un advocat expert en reclamacions bancàries que havia treballat anys en una plataforma de reclamacions, van començar a tramitar les demandes d'amics i familiars per a, finalment, crear la plataforma que avui dia representa a centenars de clients que volen lluitar contra els abusos d'aquest tipus de targetes revolving.

"Busquem ser accessibles a tot tipus de persones perjudicades per aquest tipus de contracte usurer. De fet, només cobrem si guanyem el cas "comenten des de la plataforma.