Eva Granados serà la portaveu del Comitè Organitzador del Congrés del PSOE

El Partit Socialista ha designat a la vicesecretària general de PSOE, Adriana Lastra, com a coordinadora general del 40 Congrés, que l'organització celebrarà els dies 15, 16 i 17 d'octubre a València, i en el qual s'abordaran els principals reptes que ha d'assumir el partit per transformar el nostre país. L'economia, el feminisme, la inclusió social, la ciència, la sanitat o la transició ecològica, al costat de la digitalització, són alguns dels eixos que s'abordaran per fer un partit més sensible a les demandes d'una societat en continu canvi.





Aquesta nova tasca que assumeix la número dos de l'organització estava entre els mandats que tenia assignats, fins a la seva renúncia, José Luis Ábalos. Per treballar en la seva consecució, el coordinador adjunt de Congrés serà el nou secretari d'Organització, Santos Cerdán.





Avui també s'ha nomenat a la portaveu del Comitè organitzador. Serà la viceprimera secretària de PSC, Eva Granados, encarregada de donar compte de l'evolució de l'organització de la mateixa fins a la seva celebració.





Formen part d'aquest Comitè Coordinador: Mariano Moreno, director gerent del PSOE, Begoña García Retegui, secretària Executiva de Serveis Socials, Dependència i Discapacitat de la CEF-PSOE; Francisco Salazar Rodríguez, secretari Executiu d'Acció Electoral de la CEF-PSOE; Miracles Toulon, secretaria de Economia de les Ciutats en l'Executiva Federal d'PSOE i alcaldessa de Toledo i Maritcha Ruiz, directora de Comunicació de l'PSOE.





A més s'incorporen Andrea Fernández Benéitez, diputada a les Corts Generals per Lleó; Gonzalo Palacín, senador a les Corts Generals per Osca, i Rafaela Crespín Ros, diputada a les Corts Generals per Còrdova.





El Partit Socialista Obrer Espanyol inicia així una nova etapa d'impuls en el seu camí cap a aquest important conclave, on el socialisme actualitzarà el seu projecte polític i abordarà els nous reptes que es presenten des de la perspectiva d'una esquerra majoritària i transformadora.