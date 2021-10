Dos joves detinguts per violar una dona després maniatarla i tapar-li el cap amb un coixí

Agents de la Policia Nacional han detingut dos joves acusats de violar una dona, coneguda d'un d'ells, a la qual presumptament van lligar de mans i van posar un coixí al cap per evitar que cridés en un pis de València, segons ha informat la Prefectura superior en un comunicat.





Un d'ells suposadament va amenaçar la víctima a l'assegurar-li que havia gravat el que ha passat i, en el cas de denunciar els fets, difondria les imatges en xarxes socials. Davant l'afirmació d'ella que anava a denunciar, un presumptament la va agredir i va intentar impedir que sortís de la casa. Els arrestats, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial i entrat ja a la presó.





Policia Nacional @ep





Als dos joves, de 19 i 20 anys, se'ls considera presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual amb penetració ja que suposadament van introduir a la força a una dona a l'habitació de domicili d'un d'ells i, després maniatarla a l'esquena i col·locar-un coixí al cap per evitar que cridés, li van baixar els pantalons i la van violar a la matinada del 3 de setembre.





Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de València, encarregats de la investigació, van tenir coneixement que un dels presumptes autors dels fets, conegut de la víctima, li hauria proposat prendre alguna cosa en un parc de la capital del Túria. Moments després, el sospitós li hauria ofert acudir a el domicili d'un altre amic, en el qual li va assegurar que estaven els pares d'aquest últim.





No obstant això, un cop a la porta de l'habitatge, la víctima s'hauria adonat de l'engany, ja que el pis es trobava "totalment a les fosques". En aquell moment, els dos joves suposadament van empènyer a la dona fins a l'interior d'una de les habitacions, on un d'ells li va tapar la boca perquè no cridés.





Seguidament, els dos li van lligar de mans a l'esquena, la van tombar al llit cap per avall i li van col·locar un coixí al cap per evitar que cridés i consumar l'agressió sexual. Tot seguit, un d'ells hauria afirmat que havia gravat tot el que ha passat i va amenaçar que, si denunciava els fets davant la Policia, difondria el vídeo en xarxes socials.





INSULT I AGRESSIÓ





La víctima, però, va manifestar obertament la seva intenció de denunciar els fets, de manera que un dels joves presumptament la va insultar, la va agafar de els cabells i li va escopir a la cara el temps que impedia que sortís de l'habitació. Va ser l'altre noi qui la va deixar sortir de l'habitatge.





Les investigacions dels agents han permès localitzar i detenir els dos homes, un d'ells espanyol i un altre d'origen veneçolà, com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual amb penetració.