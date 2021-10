Alerten de la presència de gluten no declarat a salsitxes vegetals marca Heura

Heura Salsitxes @facua





L'Agència Espanyola de Sanitat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent de el Ministeri de Consum, ha alertat de la presència de gluten no declarat a l'etiqueta de salsitxes vegetals de la marca Heura. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.





En concret, estan afectats els lots 900205020921, 900205060521, 900205077321, 900205086521, 900205091921, 900206037621, 900206042021, 900206052921, 900206060421 i 900206205921, del producte Botifarra 100% Vegetal Heura, en format d'envàs refrigerat de 6 unitats de 216 grams, amb dates de caducitat d'entre setembre i octubre de 2021.





Així mateix, també estan afectats els lots 900210113021, 900212198521, 900212334721 i 900215016921 de el mateix producte en envàs refrigerat de 8 unitats de 216 grams, amb dates de caducitat d'entre octubre i desembre de 2022.





La Aesan ha tingut coneixement d'aquesta alerta per una notificació de les autoritats sanitàries de Catalunya a través de el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).





L'empresa elaboradora va detectar el problema arran d'un control intern i el va posar en coneixement de les autoritats competents, així com dels seus clients, i està gestionant la retirada del producte.





Com a mesura de precaució, l'Aesan recomana a aquells consumidors al·lèrgics al gluten que poguessin tenir aquests productes a casa que s'abstinguin de consumir-lo. En qualsevol cas, l'Agència recorda que el consum d'aquestes càpsules no implica cap risc per a la resta de consumidors.