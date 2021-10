VÍDEO: La directora de Telebilbao demana davant de la "Amatxu" que Moncloa no silenciï als mitjans locals

Discurs Irene Díaz Romera d'Honor 2021 / @TeleBilbao







Irene Díaz, periodista i directora d'informatius de Telebilbao, ha estat romera d'honor a Bilbao i ha aprofitat per demanar-li a la 'Amatxu' Verge de Begoña que Moncloa no silenciï als mitjans locals.







La periodista va rebre dilluns la panyoleta per part del seu predecessor en el càrrec, Juan Mari Aburto. En la seva compareixença davant la Mare de Déu de Begonya, Irene Díaz va voler recalcar en declaracions a Diario16 la tasca que duen a terme els mitjans locals i va aprofitar per criticar que des de Moncloa no els volen escoltar. "Durant la pandèmia des dels mitjans locals vam complir amb el nostre compromís informatiu per treure incertesa enmig de la situació d'aquesta pandèmia - sobretot a la gent gran sola- mentre tots estavem a casa".





La periodista Irene Díaz va insistir en el treball que van fer els mitjans locals durant la pandèmia també a Madrid. "Preguntàvem als ministres, al mateix president, i de cop i volta, ja no volen contestar als nostres mitjans des de Moncloa a les rodes de premsa que convoquen", denuncia.







La Secretaria d'Estat de Comunicació, juntament amb la portaveu de l'Estat, han decidit que els mitjans digitals, locals i especialitzats no puguin continuar accedint a les rodes de premsa posteriors als Consells de Ministres. Així doncs, tots els mitjans acreditats que no vagin de forma presencial no podran intervenir ni realitzar les seves preguntes ni rebre els seus mails de convocatòria com es feia des del confinament en un avanç digital pioner i en lluita contra la descarbonització a l'evitar viatges a Madrid que durant la pandèmia s'han vist que són innecessaris tant en l'àmbit de les reunions públiques com en el sector privat.





Cal destacar que Díaz forma part de la campanya #QueremosPreguntar al costat de centenars de mitjans de tot Espanya que estan a l'espera de ser rebuts pel secretari d'Estat, Francesc Vallès, i la portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, que ha oblidat aviat que prové del món local i va arribar a Moncloa abandonant el seu càrrec com a alcaldessa de Puertollano, un municipi de 47.881 habitants.