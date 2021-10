Junts avisa ERC que negociar els PGE per separat "només beneficia" el PSOE

Miriam Nogueras @ep





La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dimecres que no veu molt interès a ERC per negociar conjuntament els pressupostos generals de l'Estat (PGE), i els ha avisat que fer-ho per separat "només beneficia" el PSOE.





"Negociar per separat amb el PSOE perpètua l'immobilisme i la comoditat del PSOE, i no suma. És desaprofitar una força que tenim", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, després d'assegurar que amb aquesta suposada força podrien exigir que es complissin els acords que arribessin.





Segons Nogueras, ERC prefereix negociar "per lliure amb el PSOE que fer-ho de manera conjunta", i creu que el temps dirà si això té resultats, però creu que aquesta estratègia no ha donat fruits durant els últims anys.





També ha assegurat que des Junts mai han dit que no volen negociar els PGE, però no demanarà "perdó per ser exigent, per negociar desacomplexadament i per defensar el que toca als catalans".





"Plegar-nos al PSOE i a les seves condicions, i acceptar i aplaudir engrunes o cada vegada que ens tiren una galeta, per a mi, això no és ser útil per a Catalunya", ha tancat.