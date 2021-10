Catalunya demana la gestió del Prat i assegura que no ha "aparcat" el projecte d'ampliació

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha demanat a Govern el traspàs de la gestió de l'aeroport del Prat i ha assegurat que el Govern no ha "aparcat" el projecte d'ampliació, parafrasejant el president de l' Govern, Pedro Sánchez, quan va afirmar al setembre que ho estava.





Jordi Puigneró @ep





Ho ha dit aquest dimecres a la sessió de la Comissió del 'Parlament de Polítiques i Territori per informar sobre el tema, després que dissabte El Govern assegurés que treballa "en diversos escenaris" per ampliar la infraestructura, i que el seu president, Pere Aragonès , digués el diumenge que no hi havia "cap nova proposta acordada".





"Sense el traspàs, crec que serà molt difícil que tinguem l'aeroport que necessita l'economia catalana", ha lamentat, i ha criticat que transcendeixin versions no oficials sobre la posició de la Generalitat pel que fa a l'ampliació.





Ha defensat ampliar l'Aeroport perquè l'economia catalana "torna a anar com un tret" i ha dit que, si no s'executa, es corre el risc que la infraestructura es torni a saturar, a més d'insistir en la seva voluntat d'arribar a un consens per fer possible el projecte.





"No estic parlant d'independència, estic parlant de sobirania per a decidir sobre les nostres infraestructures", ha sentenciat, tot i que ha afirmat que si Catalunya fos un Estat hauria prou diners per dur a terme el projecte.





RETIRADA DE LA INVERSIÓ





"M'he deixat la pell intentant vetllar i intervenir perquè aquesta inversió es pogués fer i es fes bé", ha insistit, i ha criticat que el Govern retirés la inversió, segons ell, sense parlar amb el Govern, pel que ha posat en dubte que tingués interès real en realitzar el projecte.





Ha defensat que en una setmana, el Govern va acabar amb el projecte d'inversió: "I l'excusa quin és? ¿Un tuit? Què rigorositat és aquesta ?, s'ha preguntat, fent referència a un tuit de Aragonès al setembre - després de l'acord amb el Govern i Aena el 2 d'agost-- en què demanava que Aena rectifiqués el Document de Regulació Aeroportuària (Dora), per no afectar la Ricarda.





Considera que no realitzar el projecte "condemna a Catalunya a ser una destinació majoritàriament turístic" perquè no se centra en els vols intercontinentals, i ha instat a Govern i altres administracions implicades a arribar a un acord.





Per això ha afirmat que si l'Executiu central "obre una finestra d'oportunitat", ell estarà a punt.





TRASPÀS DE RODALIES





Ha tornat a insistir que el Govern traspassi la gestió del servei de Rodalies a la Generalitat, després que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, digués la setmana passada que no estava sobre la taula.





"Catalunya no pot seguir ni un minut més depenent en infraestructures d'un Estat que, sovint, governa contra els interessos de Catalunya", ha dit, i ha demanat a PSC i a comuns que donin suport a el traspàs de la gestió.