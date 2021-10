Isa Pantoja esclata contra Kiko Rivera: "Estic farta i molesta"

@EP





Kiko Rivera declarava en una entrevista que la seva germana Isa Pantoja i la seva cosina Anabel "no tenen ni ofici ni benefici" i que "l'única cosa que saben és anar a programes de televisió a donar exclusives". Farta d'aquests i altres atacs, Isa Pantoja ha respost.





"Estic farta dels seus atacs. Estic molesta", deia la petita dels Pantoja en declaracions a El programa de Ana Rosa. "A mi ningú em pot retreure res, porto temps respectant la posició de la meva mare i la del meu germà", ha dit.





"Potser en els últims mesos he posat més la mà al foc per la meva mare, al sentir que ella estava desprotegida i que no donava la seva versió en els mitjans. Però això no vol dir que m'hagi posat a favor o en contra del meu germà", ha continuat.





Després, ha esclatat: "No entenc per què està la cosa així, però també dic que tothom té un límit, jo m'he callat moltes coses i segueixo callant moltes coses. No sóc una persona que fa mal a les altres i no s'em perdonaria tan fàcilment com a ell ... prefereixo respirar i mantenir la calma".