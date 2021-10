Identifiquen un anticòs molt potent contra el Covid-19

Científics de l'Hospital Universitari de Lausana i de l'Escola Politècnica Federal de Lausana (Suïssa) han descobert un anticòs monoclonal molt potent que es dirigeix a la proteïna d'espiga de la SARS-CoV-2 i és eficaç per neutralitzar totes les variants d'interès identificades fins la data, inclosa la variant Delta.









Arxiu - Reconstrucció en 3D de la proteïna spike de la SARS-CoV-2 - JAVIER VARGAS - Arxiu













L'anticòs identificat en aquest treball, que s'ha publicat a la revista 'Cell Reports', es va aïllar a partir de limfòcits de pacients de COVID-19 inscrits en l'estudi 'ImmunoCoV', que porta a terme el Servei d'Immunologia i Al·lèrgia de l' Hospital Universitari de Lausana. Aquest anticòs és un dels més potents identificats fins ara contra la SARS-CoV-2.







La caracterització estructural de l'anticòs indica que s'uneix a una zona que no està sotmesa a mutacions de la proteïna de l'espiga. Gràcies a aquesta estreta interacció, l'anticòs bloqueja la unió de la proteïna de l'espiga a les cèl·lules que expressen el receptor ACE2, que és el receptor que el virus utilitza per entrar i infectar les cèl·lules pulmonars.





Això vol dir que l'anticòs atura el procés de replicació viral, el que permet al sistema immunitari de l'pacient eliminar la SARS-CoV-2 de l'organisme. Aquest mecanisme de protecció es va demostrar mitjançant proves in vivo en hàmsters; els exemplars als quals es va administrar l'anticòs van quedar protegits contra la infecció fins i tot després de rebre una dosi altament infecciosa.





A més de les seves propietats antivirals, el nou anticòs està dissenyat per tenir un efecte durador en els éssers humans. Un anticòs típic sense alterar proporciona protecció durant un màxim de 3-4 setmanes. Però aquest nou pot protegir els pacients durant 4-6 mesos.





Això el converteix en una interessant opció de tractament preventiu per a persones de risc no vacunades o per a persones vacunades que no poden produir una resposta immunitària. Els pacients immunodeprimits, els receptors de trasplantaments d'òrgans i els que pateixen certs tipus de càncer podrien estar protegits contra el SARS-CoV-2 rebent injeccions d'anticossos dues o tres vegades a l'any.





Els investigadors planegen ara aprofitar aquests prometedors resultats en associació amb una empresa emergent que durà a terme el desenvolupament clínic i la producció del fàrmac amb anticossos, mitjançant acords de cooperació i propietat intel·lectual. Els assajos clínics del fàrmac haurien de començar a finals de 2022.