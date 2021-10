El Telèfon de Prevenció del suicidi s'atén una intent de suïcidi cada tres dies

Una voluntària de la Fundació Ajuda i Esperança atén usuaris del Telèfon de l'Esperança durant la pandèmia del coronavirus, a Barcelona.







El Telèfon de Prevenció del suicidi de la Fundació Ajuda i Esperança ha atès una trucada amb ideació de suïcidi cada tres dies, segons ha explicat la directora de la Fundació Ajuda i Esperança, Esperança Esteve, en la compareixença davant la Comissió de Drets Socials de Parlament de Catalunya.





El servei, impulsat en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona a l'agost de 2020, ha rebut més de 6.000 trucades, de les quals 3.653 directament relacionades amb el suïcidi i la resta d'usuaris que presentaven situacions de crisi.





En 100 ocasions, es tractava de trucades amb "suïcidi imminent", per a les que s'ha activat el telèfon del 061 --43 casos-- i el 112, i la directora de la fundació ha especificat que encara no tenen la xifra per saber a quantes persones han pogut salvar amb l'activació de el telèfon 061.





Ha detallat que, al telèfon de prevenció del suïcidi es trenca la confidencialitat --característica particular del Telèfon de l'Esperança promogut per la mateixa entitat-- perquè "l'objectiu és salvar vides", en un servei que a principis de 2022 començarà a atendre en anglès i àrab i amb l'objectiu d'incorporar més idiomes per garantir l'accés a tota la ciutadania.





MÉS IDIOMES I PÚBLIC JOVE





La directora de Ajuda i Esperança ha insistit que el telèfon, tot i ser fruit d'un conveni amb el consistori barceloní, rep trucades de tot el territori català i fins i tot de fora de Catalunya, pel que ha demanat a les administracions un sistema integrador de tots els recursos públics i de l'activitat de el teixit associatiu.





Esteve també ha avançat que properament posaran en marxa una línia de WhatsApp per treballar la comunicació amb els joves: "És la població més fràgil ja que, d'una banda, tenen un marc de referència diferent respecte a la mort i, de l'altra, es els fa molt més difícil lluitar amb certs problemes ", ha detallat la directora.





Pel que fa al Telèfon de l'Esperança, ha recordat que s'han atès 55.000 trucades el 2020, de les quals el 63% eren dones i les categories més freqüents dels problemes expressats estaven relacionats amb tota la variabilitat de la salut mental expressada i en cap cas diagnosticada, ha aclarit, i també la solitud: "la solitud té rostre de dona", ha tancat Esperança Esteve.





Des de la direcció de l'entitat, ha reivindicat el model mixt dels telèfons perquè, d'una banda, tenen als voluntaris que ofereixen una "escolta sense presses i sense judicis", i per altra banda, un sistema de drets públic, a què són canalitzats mitjançant les trucades, perquè els usuaris puguin ser ben atesos.





En aquest moment, el Telèfon de l'Esperança, que porta 53 anys en actiu, rep 153 trucades diàries, compta amb uns 300 voluntaris i tres línies telefòniques d'atenció.