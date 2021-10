Iván Redondo afirma que Sánchez és "passat" per a ell i augura que Yolanda Díaz pot ser presidenta de Govern

L'exdirector de Gabinet del president Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha afirmat aquest dimecres que per a ell, Sánchez "és passat" i ha indicat que la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, pot ser presidenta de Govern perquè és la candidata preferida dels votants de menys de 45 anys.





Ivan Rodó @ep





En una entrevista a Espejo Público, Redondo ha assenyalat que el secret professional queda entre Sánchez i ell, que no estarà des de fora "xiuxiuejant a ningú" ja que es va a prendre al menys un any sabàtic. "El que passa en un vestidor es queda en un vestidor" i "ha de ser així", ha afegit.





Així, sobre la seva sortida de Govern aquest estiu, ha assegurat que se li va comunicar a Sánchez el 5 de maig, a l'endemà de les eleccions a la Comunitat de Madrid que va guanyar Isabel Díaz Ayuso. A més va assenyalar que aquesta es va poder produir en dos moments anteriors perquè no es va sentir "acceptat", "volgut" ni "escoltat" tot i haver-ho "donat tot" i "guanyat tot".





En aquest punt ha afirmat que no va ser informat des del PSOE sobre la moció de censura que van intentar dur a terme en el govern regional de Múrcia per la qual cosa va arribar a la conclusió havia de "tancar una etapa".





YOLANDA DÍAZ POT SER PRESIDENTA





Pel que fa a Yolanda Díaz, ha afirmat que té possibilitats de ser presidenta del Govern perquè té un perfil molt fort "més enllà de l'esquerra" i és la líder preferida dels menors de 45 anys que, segons ha indicat, suposen el 40% dels electors.





Així, ha opinat que la plataforma transversal que ha de dur a terme hauria de ser un "moviment ampli" més que un "front ampli" i no només a l'esquerra el PSOE. A més, ha indicat que Podem ha de jugar un paper important en aquest moviment i que hi ha moltes persones no hi són i s'han d'incorporar per abordar un espai de "10 milions de vots".





AVANÇAR ELECCIONS GENERALS





D'altra banda Redondo ha afirmat que no descarta que el Govern hagi de avançar les eleccions generals, que en principi s'haurien de celebrar a finals de 2023. Ha respost així a l'ésser preguntat sobre el futur polític de Sánchez si el PSOE pateix derrotes electorals a Andalusia, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, que podrien celebrar comicis autonòmics pròximament.





"Ho anirem veient però també pot guanyar totes les eleccions", ha indicat perquè segons la seva opinió, els esdeveniments polítics produeixen "resultats polítics". En aquesta mateixa línia ha apuntat que tampoc descarta que es vagin a avançar la eleccions a la Comunitat Valenciana "com més aviat" i que és una cosa que s'ha de plantejar.