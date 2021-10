L'alcalde de Badalona, García Albiol, apareix als 'Pandora Papers' per una societat a Belize

L'alcalde de Badalona (Barcelona) i expresident de el Partit Popular català, Xavier García Albiol, se suma a la llista de cares conegudes vinculats als 'Pandora Papers', segons ha revelat 'La Sexta' i 'El País'.





García Albiol @ep





Segons aquests mitjans, García Albiol va rebre un poder general per gestionar una societat a Belize --un conegut paradís fiscal a nord de Centroamérica-- en l'any 2005 sent ja un alt càrrec de el Partit Popular català. Aquesta societat es va mantenir activa, segons detalla 'La Sexta', fins al desembre de 2015, després que Albiol perdés l'alcaldia de Badalona i el bastó de comandament passés a Dolors Sabater.





Aquest poder, que va ser tramitat a través d'una gestora andorrana vinculada al banc Andbank, era un escrit obert i genèric de 23 punts que permetia obrir comptes bancaris a l'estranger, administrar tots els seus béns, obrir comptes corrents en el seu nom o prendre crèdits o préstecs. Això sí, es desconeix l'ocupació que va poder donar-li l'alcalde de Badalona a el mateix o si ho va utilitzar.





En concret, Albiol va rebre el document per gestionar amb àmplies facultats la societat Luverne International quan ja formava part de l'Executiva popular com a secretari de Política municipal.





Aquesta societat va ser registrada l'1 de gener de 2005 a través del despatx Alemany, Be, Galinde i Lee (Alcogal) --un dels catorze bufets al centre d'aquesta investigació--. Com a directors apareixen Edgardo E. Díaz i Myrna Navarro, noms que ja han aparegut en la documentació d'aquesta firma dedicada a la creació d'mercantils offshore i que també estan vinculats a altres com el de Pep Guardiola o Miguel Bosé.





Segons els informes que han recavat els periodistes, el 9 de desembre de 2015 va ordenar la dissolució de Luverne International.





"NO HE COBRAT NI UN EURO"





Segons recull 'La Sexta', Albiol ha reconegut l'existència d'aquest poder i ha explicat que uns coneguts del seu entorn familiar hi van oferir i ell va acceptar amb l'objectiu de fer negocis a Amèrica Central que mai van ocórrer.





En la mateixa línia, l'alcalde assenyala que ell no va obtenir rendiments d'aquesta societat i que no ha cobrat "ni un euro". Qüestionat sobre qui era a la societat o qui eren els accionistes, Albiol no ha donat explicacions.





La macroinvestigació internacional duta a terme per periodistes de més de 100 països en què han participat el diari 'El País' i 'La Sexta' ha examinat 12 milions de documents obtinguts de 14 despatxos que es dediquen a la creació de societats 'offshore' .





Aquesta col·laboració periodística ha destapat una llarga llista de personalitats, polítics, artistes i esportistes que presumptament haurien utilitzat paradisos fiscals per gestionar els seus patrimonis a esquena d'Hisenda. Entre d'altres noms que figuren en aquesta llista destaquen Shakira, Francisco Correa, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Miguel Bosé o Mario Vargas Llosa, que haurien creat societats en paradisos fiscals per gaudir d'una total opacitat en les seves empreses.